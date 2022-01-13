В энергетическом кризисе в Европе есть вина России, – Международное энергетическое агентство

Энергетический кризис в Европе вызвала Россия. Москва может значительно увеличить поставки газа, однако держит спотовые продажи ограниченными.

Об этом сообщил глава МЭА Фатих Бироль. По его словам, Россия может увеличить поставки газа на треть, однако этого не делает.

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Поставки российского газа в Европу снизились на 25%

В Международном агентстве подсчитали, что Россия уменьшила поставки "голубого топлива" в Европу на 25% в четвертом квартале 2021 года – по сравнению с прошлым годом. На 22% этот показатель уменьшился по сравнению с периодом до пандемии.

Из-за поведения России на европейском газовом рынке существует сильная напряженность. Текущий дефицит в хранилищах в Европейском Союзе в значительной степени связан с "Газпромом",

– подчеркнул Бироль.

Пока Москва ограничивает поставки газа, их увеличивают Норвегия, Алжир и Азербайджан.

Хранилища газа у Евросоюза заполнены на 51%. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 70%.

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Энергетический кризис в Европе: последние новости

В Швеции заявили, что высокие цены на энергию вызвали действия России.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что пользователи не должны страдать от политики Москвы.

Еще в конце 2021 года в ЕС активно призвали Россию наращивать поставки газа, чтобы способствовать снижению цен на этот энергоресурс.

Что касается Украины, то за 2021 год транзит российского газа через украинскую территорию снизился на 25%.

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