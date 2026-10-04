Российская нефть остается одним из ключевых факторов влияния на энергетический рынок, а удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре страны-агрессорки создают для Кремля новые проблемы. В то же время последствия этих атак могут иметь более широкий эффект, чем кажется на первый взгляд.

Эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия 21" Михаил Гончар в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о готовности украинской энергосистемы к зиме, последствиях ударов по российским НПЗ и рискам возможного энергетического перемирия. Также он объяснил, как удары по российской нефтепереработке могут влиять на западные нефтяные компании и почему "теневой" флот России остается проблемой.

Что Россия и Украина хотят добиться в энергетической войне?

Уже идет полноценная энергетическая война между Россией и Украиной. Россия пытается разрушить нашу электроэнергетическую инфраструктуру, газовую инфраструктуру, тыловую логистику. Мы пытаемся уничтожить нефтеперерабатывающую отрасль, нефтяную инфраструктуру. В чем сегодня стратегическая цель каждой из сторон и кто ближе к ее достижению?

Цель российской стороны очевидна с самого начала 2022 года – тем или иным способом смирить Украину. То, что называют достичь целей "СВО" и по существу подписать какое-то там мирное соглашение, то есть акт о капитуляции.

Поэтому отсюда приглашение Зеленского посетить Москву не для того чтобы там вести переговоры, а чтобы заключить, как говорит Трамп, соглашение. Понятно, какой она должна быть с точки зрения Кремля.

Что касается нашей стороны, наша цель – создать условия, при которых враг будет не способен выполнять свои действия ни на линии фронта, ни против тыла, то есть наносить нам чувствительные удары. Кажется, что сегодня, если мы возьмем ситуацию вдоль линии фронта, то она выглядит кардинально другой, чем это было, скажем, год назад и даже полгода назад.

Что касается ситуации, связанной с тем, как мы противодействуем ударам по нашей стратегической глубине, по тылу, здесь ситуация выглядит далеко не лучше. Разумеется, сейчас этап соревнования средств нападения и средств обороны.

То есть сейчас технологический рывок был сделан с российской стороны. Появление реактивных беспилотников , а практически это крылатые ракеты, уже так надо говорить, привело сейчас к появлению определенного преимущества у врага, в то время как наши средства обороны отстали.

Почему это произошло – это отдельная тема. Могу только заметить одно, что та кадровая неразбериха в коридорах власти бесспорно дала свой негативный эффект, что практически произошло определенное отставание, которое будет наверстно, но это вопрос времени, усилий, жертв и потерь.

Интервью с Михаилом Гончаром: смотрите видео

А как в этот осенне-зимний период будет действовать Россия? Так же, как и в предыдущие годы, может ли ее тактика измениться? Мы помним, как Россия хотела сделать нам общенациональный блекаут.

Действительно, вы вспомнили период 2022 года, когда им казалось, что все будет очень просто. Выбить ключевые подстанции оператора "Укрэнерго", объединенной системы Украины. Украина погружается во тьму. Зима, тьма, холод, народ выходит на улицы, сметает так называемую "киевскую хунту" и все, война выиграна. А так не вышло.

Не произошло и дальше, когда в 2024 году систематически уничтожалась генерация тепловая. У нас практически тепловая генерация уничтожена на 90%. Гидрогенерация и т.д. И удары по объединенной энергосистеме, подстанциям, которые уже были частично защищены. Этого эффекта тоже не принесло.

Теперь ситуация в чем поменялась? Она изменилась с точки зрения того, что у них расширилась номенклатура средств воздушного нападения, и их стало больше. Их тактика претерпела изменения, действительно эволюционировала от того, чтобы бить по ключевым подстанциям, например или объектам генерации.

Да, они сосредоточились как раз на уничтожении критической энергетической инфраструктуры на востоке, юге Украины. Мы видим, это продолжается, то есть это кампания нон-стоп: взять Одессу, одесский регион в целом, или взять те же прифронтовые районы Запорожья, Днепропетровщины, Харьковщины и дальше пограничные Сумщину, Черниговщину, то есть все это выжигается.

Но они тоже прекрасно понимают, что уничтожили подстанцию, например локальную, распределительную, ее восстанавливают.

Поэтому вопрос для них возникает так: с учетом того, что они нарастили выпуск ударных средств, прежде всего это касается как раз относительно дорогих беспилотников разных типов, они рассчитывают, я думаю, в этом осенне-зимнем периоде подойти более комплексно.

То есть не просто бить по тому, что расположено в прилегающих районах прифронтовых и пограничных, но и по сути охватить всю территорию Украины, включая, например, удары по тем далеким подстанциям на границе со странами Европейского Союза, с четырьмя странами, с которыми мы имеем соседство и с какими энергосистемами.

Оттуда мы получаем дополнительную помощь при необходимости, а иногда оказываем помощь соседним странам, как это было, например, летом, когда было низкое поколение в странах Центральной Европы. У нас образовались профициты даже при всем том низком уровне генерации, который был в результате предварительных повреждений, полученных и энергосистемой, и нашей генерацией.

У россиян не получалось, чтобы поразить эти трансграничные пункты, через которые идет обмен энергопотоками с четырьмя соседними странами: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Мол, это усугубит положение с электроэнергией в Украине.

Следует отметить, что этот энергетический допинг, который мы получали периодически при необходимости из стран Европейского Союза, не является для нас решающим. Он важен, безусловно. Но так или иначе они будут пытаться изолировать из-за поражения соответствующих подстанций нас от европейской энергосистемы, частью которой мы являемся с 2022 года, кстати.

А также, по моему мнению, будут пытаться вырезать из нашего энергобаланса, образно говоря, нашу атомную генерацию.

Они это также пытались делать, особенно в 2024 году из-за поражения соответствующих подстанций оператора "Укрэнерго" с тем, чтобы спровоцировать отключение в штатном режиме атомных энергоблоков, потому что исчезают нагрузки. Соответственно мы понимаем, что сейчас практически где-то до двух третей производимой в Украине электроэнергии это именно атомная энергетика дает.

Поэтому, если эти три АЭС, по их замыслу, удастся изолировать от энергосистемы, по их оценкам возникнет яростный дефицит, который в случае еще изоляции от европейской энергосистемы будет иметь закрытый характер, то есть означать распад энергосистемы и соответствующий коллапс. Думаю, что так не будет. Но это у них другие соображения на этот счет.

Ну и плюс удары по объектам, связанным с газовой инфраструктурой. Чтобы так же вызвать явление дефицита в газоснабжении. Тоже ничего нового. С 21 марта 2024 г. они отрабатывали газовую инфраструктуру достаточно системно. Но, как видим, перебоев с поставками газа не было.

То есть, по сути, какого-то нового направления влияния Россия не придумала, но она решила комплексно подойти к каждому из этих направлений, объединить их, плюс еще увеличение номенклатуры вооружения и масштабирования количества?

Если, к примеру, традиционных "Шахедов" с поршневым двигателем 100 штук запускали, 90% мы их сбивали, 10 куда-то долетало. Но для того, чтобы поразить в конце концов эти цели, нужно, чтобы доносилось не 10, а, скажем так, 110. Цифра условна абсолютно. А это значит, что нужно запустить более тысячи "Шахедов" одновременно. У них такой возможности в то время не было.

А сейчас в связи с тем, что это уже другого типа беспилотники и коэффициент их ущерба у нас не 90%, а где-то 50, в лучшем случае 60, поэтому нет необходимости запускать тысячи беспилотников. С учетом этого коэффициента можно будет обойтись несколькими сотнями, а это они уже могут.

Другое дело, что мы превзошли их в том, сколько мы можем запускать со своей стороны беспилотников. И последний яркий пример – это удар по Москве 20 сентября , когда при всей эшелонированной противовоздушной обороне московского региона удалось прорваться.

Разные цифры называются, участвовало ли 1300 беспилотников в том нападении, или россияне называют 1600. Но так или иначе это превосходит их рекорды.

Но пока наши ударные средства несколько отстают. Думаю, что это вопрос в ближайшие месяцы, когда это будет решено. Но переломным будет то, когда появится украинская баллистика, потому что целый ряд объектов невозможно уязвить без применения баллистического вооружения.

Готова ли Украина к зиме и что будет с газом?

Когда мы говорим об Украине, готовы ли мы к этому всему? На какой процент готовы?

Здесь сложно сказать, сейчас у нас есть определенная дыра. Но разработка средства противовоздушной обороны для уничтожения баллистики – это вопрос не месяцев, это вопрос лет. Если этим не занимались или занимались, потом откладывали в ящик, что и имело место, то наверстать все это быстро не удастся.

Поэтому мы ходим, как просители наших партнеров. Предоставьте нам то или иное количество средств. А практически если речь идет об уничтожении баллистики, то только определенные ракеты PAC-3 к системе Patriot подходят. Что-то мы получаем. Поэтому периодически Киев или другой регион удается защитить хотя бы частично, а периодически, давайте вспомним, 9 января этого года все прилетело.

Поэтому оценивать здесь в процентах сложно достаточно. Мы не владеем полной информацией, а то, что публично доступно, оно часто деформировано и действительно не соответствует действительности. Ситуация динамично изменяется.

И сейчас, конечно, когда речь о том, что нам нужно выстоять этот осенне-зимний период, говорить о том, что мы полностью не готовы, или наоборот иметь чрезмерный оптимизм – это две крайности.

Что с нашей стороны было сделано по инженерной защите?

По крайней мере, это баллистика и ценна, и запасы баллистических ракет небезразмерны у врага. Эти установки когенерации на территории Киева в значительной степени были должным образом оборудованы.

Конечно, далеко не все готово, но здесь вопрос и к местной власти, и так же к центральной власти, потому что эти, мягко говоря, недоразумения и не позволили выполнить тот план, который должен быть выполнен. Я уже не говорю о финансовых проблемах из центрального бюджета и так далее.

Если мы попытаемся подытожить, я не думаю, что впереди нас ждет какой-то апокалиптический сценарий, как это пытаются показать, но то, что будет очень некомфортно – это факт.

А можете описать это "очень некомфортно", как это будет отражаться на жизни рядового украинца? Это будет что-то похожее по уровню дискомфорта на прошлый год или будет жестче?

Думаю, что да. Так же, как и в прошлом году было. Более жесткий вариант может быть только в том случае, если зима еще будет более протяжной и прохладной.

Прошлая зима была очень холодной. Говорят синоптики, что эта вроде бы такой не будет.

Синоптикам сами говорят, что прогноз максимум на 10 дней работает. А сказать, что та зима была аномальной, не приходится. В принципе, да, она была холодной, но не аномально холодной.

Грубо говоря, 500 лет назад, на рубеже XV века Нил замерзал. Нил в Египте. Вот такой была зима. На европейском континенте и Северной Африке ничего подобного не было.

Или, например, зима 2012 года, я помню, она тоже была очень холодной. Она значительно холоднее была, чем прошедшая. Или зима 2009 года, когда был второй газовый кризис, Россия устраивала и нам, и Европе, кстати, полностью перекрыв поставки газа.

Поэтому исходим из того, что ситуация может повториться прошлогодняя, конечно, если мы отвлечемся от того, что может наносить враг, потому что они сейчас перешли в принципе к террору. То, что они сейчас делают, удар по столичному рынку, или удары по фармацевтическим предприятиям, по торговым центрам. То есть это все признаки войны геноцидного типа. Они понимают, что Украину им не смирить, поэтому нужно уничтожать все.

Украина входит в зиму с достаточно значительными запасами газа. Это около 15 миллиардов кубометров в начале сентября. Но не создается ли иллюзия безопасности? Ведь газ нужно транспортировать, доставить потребителю и это все под системными ударами.

Не думаю. Удары по газовой инфраструктуре Украины Россия стала производить 21 марта 2024 года. Еще шел транзит российского газа в Европу. 2024 еще был последний контрактный год того пятилетнего соглашения о транзите российского газа в Европу.

И они уже стали с этой целью наносить удары по нашим западным подземным хранилищам газовым. С тем чтобы, во-первых, отогнать западных клиентов, европейские компании, которые закачивали на хранение в наши газохранилища свой газ.

И это было очень выгодно, потому что мы в 2020 году изменили законодательство, нормативно-правовую базу и стали очень привлекательными наши подземные хранилища газа. Они и сейчас привлекательны, а в дальнейшем они стали наносить удары и по газодобывающей инфраструктуре: Полтавщина, Харьковщина и т.д.

Но я говорил, что перебоев с поставками газа не было, потому что у нас чрезвычайно разветвленная система транспортировки газа.

То, что сейчас говорят, что у нас чрезмерные объемы, это не повод для того, чтобы этим гордиться. Это результат упавшего газопотребления. Обрушилась большая промышленность энергоемкая и газоемкая. То есть осталось практически в основном бытовое потребление, коммунальное потребление.

Поэтому этого достаточно. Даже заговорили о том, что учитывая текущую конъюнктуру на газовом рынке Европы, что, мол, мы можем даже избыточный газ продать. Я думаю, что эти разговоры совершенно неконструктивны. Да не нужно делать. Затем продадим, если останется после прохождения зимнего сезона.

Цена в Европе тоже будет высокой, потому что европейские компании не дополнили подземные газохранилища на этот зимний период. Я думаю, что катастрофы там не будет никакой, не вышедшей на нормативные показатели. Но тем не менее нервозность просматривается, Российская пропаганда говорит: "А вот видите, у вас теперь такая цена на газ. Это потому, что отказались от российского газа. Мы готовы вернуть его. Труба Северного потока одна, она уцелела. Мы готовы, а это 27,5 миллиарда кубов. Вот как раз типа это покроет ваш дефи".

А с другой стороны, куча полезных идиотов, которые не обращают внимание на то, что делает Россия, на то, что она сделала на европейском газовом рынке в 2021 – 2022 году, и говорят, что надо вернуть российский газ и тогда всем будет хорошо, а там пусть Украина и Россия разбираются со своей войной и так далее.

То есть если подытожить ситуацию с газом, то и у нас, и в Европе этой зимой все будет нормально?

Я думаю, что да. Трудности будут, безусловно. То есть Россия может прибегнуть к диверсиям под видом какого-то технического инцидента.

А что может стать серьезным вызовом, кстати? На что сейчас больше обращают внимание и в ЕС, и в НАТО, даже в свое время создали соответствующую совместную рабочую группу, которую бывший генсек НАТО совместно с нынешним главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен инаугурировали.

Она там как-то работает, но сейчас Россия очень внимательно смотрит на европейский газовый рынок с точки зрения того, что основным поставщиком газа в континентальную Европу является Норвегия. Раньше была Россия, они выходили даже на показатель почти 46% от общего объема поставки газа в ЕС. Теперь это Норвегия. Более трети газа обеспечивает именно Норвегия.

И, конечно, если что-то случается с морскими газопроводами, которые идут из Северного моря в континентальную Европу, действительно, в Европе может возникнуть газовый кризис. А для России это отработанный вариант. Они давно изучили, где проходят газопроводы, где есть важные компрессорные станции.

Мы видим, что сложно назвать это решимостью Европы, но внутренней мобилизацией Европа сейчас занимается, что нужно, мол, уже не просто реагировать вербально какими-то заявлениями, призывами или просто дипломатов выгонять. А что нужно уже прибегать к каким-то реальным ответным действиям.

Удары по российским НПЗ и последствия для топливного рынка России

Россия сейчас вынуждена ограничивать продажу горючего, запрещать экспорт бензина и дизеля и даже импортировать нефтепродукты. То, что сейчас происходит, это еще управляемый кризис или уже структурный сбой нефтеперерабатывающей системы России?

Это на грани кризиса российской нефтепереработки как отрасли. Это результат накопленного эффекта поражений определенных нефтеперерабатывающих заводов. И это нужно рассматривать именно так, не отдельно: вот поразили Ярославский НПЗ, поразили Нижегородский "Кстово", Рязанский, Московский.

Очевидно, что была изучена взаимосвязь, система транспортировки сырья, сырой нефти, система транспортировки готовой продукции. И как раз поражение тех установок и первичной, особенно вторичной переработки нефти, оно и дало этот эффект, особенно в том, что касается установок вторичной переработки нефти, потому что они дают конечный продукт высокого качества.

Обратите внимание, что еще несколько месяцев назад, летом, было принято решение правительством о снижении стандарта до российского горючего. В России действовал стандарт Евро-5 с 2013 года, начиная уже ничего другого нельзя было выпускать. Сейчас они снизили до стандарта Евро-3, Евро-2 даже.

Но ситуация имеет особенность ухудшаться, учитывая дальнейшие действия Сил обороны Украины, и как только та или иная установка выходит из ремонта и перезапускается, к ней снова прилетает. А сейчас близится зима. Россия все же северная страна в значительной степени. И важное значение имеет дизель, дизельное горючее, холодостойкое не только для арктических регионов, но и для основной территории России.

Это дизель со специальными присадками?

Там не то, что специальные присадки, для его производства нужна определенная часть керосиновой фракции, используемая для производства реактивного горючего. Добавлять в дизель, чтобы повысить его температурную стойкость, чтобы выдерживало – 30, – 45, там разные сорта есть. А с реактивным горючим уже проблема.

Как раз экспорт реактивного горючего был запрещен в первую очередь еще в конце апреля или с 1 мая примерно. И есть уже ограничения для самолетов российской авиации. Если раньше можно было в аэропорту прилета заправиться до краев, то сейчас нет, только на тот маршрут, по которому вы будете лететь дальше. Все.

Если действия Сил обороны Украины будут продолжены в том же темпе, как мы сейчас наблюдаем, то есть практически, если не каждый день, то через ден – два, то мы увидим где-то в ноябре, в декабре более серьезные проблемные явления на российском топливном рынке, которые будут связаны не только с автобензинами, но и с дизельным топливом.

Сейчас в принципе дефицита дизельного горючего на российском рынке нет. Но дизель дизеля разница. Одно дело, когда лето и используются летние марки, а другое – зимний дизель. То есть вот в этом контексте может быть больше проблем.

Наш Генеральный штаб говорил о 45% выведенной из строя российской переработки нефти. Существует ли какой-нибудь процент, после которого уже будут какие-то необратимые процессы происходить в России?

Немного по-другому нужно посмотреть. Цифра 45%, она динамична. То есть, условно скажем, сегодня 45%, но завтра они что-то отремонтировали и это уже 35, а послезавтра Силы обороны Украины снова ударили и вывели из строя.

Поэтому я не зря упомянул, что для поражения определенных объектов нужны тяжелые средства, желательно баллистика, потому что удар дрона даже с боевой частью под 100 килограммов в установку переработки нефти, а это массивная конструкция, весящая от сотен до тысяч тонн металла, можно повредить эту установку. Но ее перевести в состояние металлолома не удастся.

Для этого требуются более тяжелые средства поражения. Но мы наверстываем недостаток этих тяжелых средств поражения частотой поражений. И отсюда такая динамика.

По моему мнению, так или иначе все нефтеперерабатывающие заводы в России входят в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, "Роснефть", "Газпромнефть", "ЛУКойл". И в этом смысле в зависимости от того, сколько какой завод получил поражений и во сколько обходится его ремонт и перезапуск, могут приниматься решения о том, что лучше пусть он стоит, чем его ремонтировать. Ибо этот период между ремонтами, когда он функционирует, не покрывает расходы и не приносит того дохода, а лишь ухудшает финансовое состояние компаний.

То есть остановка заводов – это как альтернатива полному уничтожению?

Да, если только у нас появятся, например, более серьезные средства поражения, ситуация претерпит качественные изменения. Также они уменьшили объемы переработки нефти, поскольку объективно значительное количество пораженных установок и первичной, вторичной переработки, но они нарастили объем экспорта сырой нефти.

Конечно, экспорт продуктов переработки – это экспорт продукции с добавленной стоимостью. Сырая нефть приносит деньги. И ситуация сейчас так конъюнктурна, что высока цена. И потому добыл, транспортировал в терминал, загрузил на танкер, продал, деньги получил.

Но без серьезных средств типа баллистики эффективно вывести из строя, например терминал в Усть-Луге или в Приморске, или в Новороссийске, не удастся. То есть можно повредить, и это делалось неоднократно. Повреждались, например, причальные комплексы для танкеров. Но не более того.

Дальше все это ремонтировалось или делалась какая-то временная схема и экспорт продолжался. Поэтому многие вещи еще впереди, я думаю.

Насколько удары по НПЗ действительно сокращают нефтяные доходы Кремля, а насколько они просто меняют структуру российского экспорта? Экспорт нефтепродуктов падает, но экспорт сырой нефти остается очень высоким.

Что такое доходы от нефти? Это статья доходов, официально в России согласно кодам внешнеэкономической деятельности писалась так: экспорт сырой нефти и нефтепродуктов. То есть, это в комплексе все шло. Причем в зависимости от ценовой конъюнктуры, например, когда были низкие цены на нефть, доходы от экспорта нефтепродуктов были соизмеримы в этой части с доходами от экспорта сырой нефти.

Поэтому, когда мы бьем по НПЗ, здесь две вещи достигаются. Первое, это то, что сейчас они не экспортируют ни бензина, ни реактивного горючего, ни дизеля. Дизель являлся основным экспортным нефтепродуктом. То есть все они потеряли эту статью доходов и соответствующие отчисления в бюджет войны.

Второе, мы заставили их на то, что недавно продавалось и приносило доход, тратить деньги, чтобы купить все это и ввезти. Вот то, что вы упомянули по импорту. Они ввезли индийский бензин, который долго не могли продать на Санкт-Петербургской бирже, потому что его цена была облачной с учетом логистики.

И в-третьих, мы заставляем их тратить деньги на непредсказуемые ремонты. В годовом цикле НПЗ есть один ремонт примерно в месяц. Это так называемый профилактический ремонт, а здесь их становится гораздо больше. То есть, потом все эти вещи дают каскадный эффект влияния на другие сектора экономики России. Топливный кризис тому подтверждение.

Что касается сырой нефти, она была ниспадающей по динамике цены на глобальном рынке, и четвертый квартал этого года означал бы коллапс для российской экономики, не только для энергетического сектора. Но Трамп помог, по сути, своей бездарно проигранной кампанией в Персидском заливе. В результате цены значительно выросли.

Здесь нужно будет смотреть не по пиковым показателям, а по тому, какова будет средневзвешенная цена. В российском бюджете закладывалась цена 59 долларов за баррель. Конечно, она будет значительно выше, средневзвешенная. Я думаю, что где-то 80 долларов за баррель. Может даже под 90 по итогам года.

Но обратите внимание, на следующий бюджетный год России смотрят достаточно пессимистично, что пусть лучше будет отметка 57 долларов на всякий случай. Потому что, несмотря на сложную ситуацию, связанную с нефтяными потоками из зоны Персидского залива, страны, не связанные с Ближним Востоком, не являющиеся членами ОПЕК или ОПЕК+, они пользуются тоже этой ситуацией и наращивают добычу.

И те же Соединенные Штаты. Американская нефтедобыча основана как раз в основном на сланцевой добыче, где высокая себестоимость, они сейчас расцветают. Канада то же самое, Бразилия, шельф Мозамбика. То есть все эти вещи пошли в рост. А значит, так или иначе ситуация претерпевает изменения.

И в Кремле это чувствуют, они понимают, что окно возможностей у них сейчас есть. И это окно возможностей может занять еще несколько месяцев. И вот этот финансовый допинг, который они получают от более высоких цен на нефть, пытаются максимально направить в расширение мощностей по производству средств воздушного нападения и тут же их задействовать.

Если взглянуть на эти планы наращивания производства, в частности, что касается расширения производственных мощностей в особой экономической зоне "Алабуга", они указывают на то, что эти планы и это расширение производства, а в частности ударных реактивных беспилотников, это уже не только для Украины предназначено, но и для действий на европейском театре военных.

И там мы видим, что уже осуществляется комплекс мер, направленных на то, чтобы оградить эту зону от возможных контрдействий со стороны противника или с нашей стороны. Они говорят: "Европа готовится к войне, к нападению на Россию". Поэтому это важный момент для понимания того, что действия Сил обороны, направленные на максимально возможное при этих обстоятельствах изнурение врага из-за лишения его части доходов, из-за нанесения ему инфраструктурных поражений абсолютно верны.

Может ли возникнуть ситуация, когда Украина физически наносит все больший ущерб российской нефтяной отрасли, но глобальная цена на нефть финансово компенсирует Кремлю значительную часть этих расходов?

Да, это происходит по сути, но я бы не стал здесь говорить о том, что это в положительном балансе в конечном счете для России. Для того чтобы это было так, нужно, чтобы цена нивелировала усилия Сил обороны Украины. Нужно, чтобы цена на нефть была бы где-то под 150 долларов за баррель. Причем чтобы долго она была.

Вот сейчас можем оценить этот период высоких цен на нефть, начиная по сути с 28 февраля, даже чуть раньше, когда американо-израильская кампания против Ирана началась и затем произошел ценовой скачок.

Поэтому отсюда и такое желание россиян, чтобы ситуация вокруг Персидского залива как можно дольше продолжалась. И более того, я думаю, что они готовы к каким-то действиям под чужим флагом. Вот показать украинские удары, чтобы ограничить экспорт нефти западных компаний, американских прежде всего из Казахстана через систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Конечно, там Трамп указывает пальцем , что Украина виновата в нанесении ударов по российским НПЗ и вследствие этого дизель дорог в Соединенных Штатах, что является абсурдом.

Но вместе с тем Россия всегда видела в Казахстане последние годы конкурента на рынке сырой нефти, особенно на европейском рынке. А Казахстан вышел на показатели, точнее западные компании, работающие в Казахстане, вместе с казахстанской долей, это уже под 100 миллионов тонн в год в целом объем добычи.

Поэтому это весомая страна и тем более, что основной объем нефти идет не куда-то в глобальный мир, а Европа потребитель этой нефти. А хотя бы временно перекрывая этот канал поставки, создаются проблемы и для европейского рынка нефти и нефтепереработки соответственно.

Пока здесь нет критических явлений. В Европе, как всегда, обеспокоены, глубоко озабочены, как там оно дальше будет. Высокая цена бесспорно является показателем, но физический дефицит, несмотря ни на что, не возникает.

Однако это может толкнуть Россию на какие-то действия более радикального характера в присущей манере, что произошла какая-то авария, тем более что практически 90% нефтепровода Тенгиз – Новороссийск – это по территории России. Но при этом есть риск недоразумений с Трампом, а они пытаются держать все-таки Трампа на своей стороне.

Почему атаки по НПЗ стали еще и дипломатической проблемой?

В что превращается один из самых эффективных инструментов давления Украины на Россию – наши атаки по российским НПЗ? На рычаг влияния или на дипломатическую проблему для нас самих, когда Трамп нас просит не наносить эти удары?

Скажем так, это спекулятивная постановка вопроса. Мы видим, что это уже теперь приобрело признаки такого системного влияния, потому что не только Трамп говорит об этом, но и члены его администрации. Первым начал, к слову, Скотт Бессент, министр финансов. Затем продолжил, похоже, министр энергетики Крис Райт. Даже высказывался представитель США при НАТО Витакер по этой теме.

Я бы сказал так, что с точки зрения нашей дипломатии здесь серьезная недоработка. У нас в МИДе нет никого, кто занимался бы, например, вопросами, связанными с взаимодействием с корпоративными субъектами, крупными транснациональными компаниями.

Речь идет не только о нефтяных компаниях, поскольку по сути наши удары играют им на руку. Компания ExxonMobil, привлеченная в казахстанской нефтедобыче, имеет нефтепереработку в Европе. Большие нефтеперерабатывающие заводы, три, кажется. И он получает повышенные доходы на европейском рынке нефтепродуктов.

То есть и по сути эти компании не скрывают в своих квартальных и годовых отчетах за последние четыре года рост чистой прибыли, выплаты дивидендов акционерам. Они отлично зарабатывают на этой войне.

И особенно если учесть то, что мы уничтожаем нефтепереработку их конкурента, по сути, мы даем дополнительные им шансы и возможности.

Трамп может продолжить давить, но я думаю, что он уже понял и увидел, что наши действия продолжаются. Он пытается сейчас действовать по другому треку, потому что времени до выборов до 3 ноября, кажется, остается все меньше и меньше.

Сейчас речь идет о том, чтобы ввести ограничения на экспорт дизеля из США. А Соединенные Штаты как раз игрок номер один по сути на глобальном рынке дизеля, где-то 14% из них.

Замысел такой, что ограничим, увеличим предложение дизеля на внутреннем рынке и цены пойдут вниз. Но Трампа предупредили, что эффект может быть совершенно противоположным.

Во-первых, так быстро не удастся ничего поделать. Во-вторых, как только это удастся сделать, нефтеперерабатывающие заводы могут изменить свои планы. Поскольку продукция не будет находить возможность экспорта, а на внутреннем рынке дефицита нет.

А зачем выпускать тот дизель, который не будет употреблен, чтоб что? Затоваривать какие-то топливные хранилища, лучше просто сократить не добычу, а переработку, выпуск продукции. К чему это приведет? Напротив, к повышению цены.

И потому, кажется, на этой неделе Трамп должен принять решение. Не знаю, кто победит или сторонники этой инициативы, что давайте в таком административном стиле ограничим все. Или все же те, кто говорят, что не стоит так делать, пусть лучше будет так, как есть, чем это приведет к дополнительным турбулентностям на топливном рынке и еще больше усугубит ситуацию.

Как вы считаете, потенциальное секторальное энергетическое перемирие кому было бы на данном этапе войны более выгодно: россиянам или нам?

Здесь сложно сказать. С одной стороны, можно сказать так, что оно было бы взаимовыгодно, но каждому по-разному. Я со своей стороны могу сказать одно, что с нашей стороны нужно очень осторожно относиться к этой инициативе, потому что, во-первых, Россия, как показывала ситуация прошлого 2023 года, когда тоже якобы какое-то энергетическое перемирие вводилось, но потом, как выяснилось, ничего этого не было.

Потуги Катара быть посредником эффекта не дали. Потом вообще стали говорить о том, что и не было никаких предложений. И сейчас это предложение Трампа, оно ведь не было предложением, то есть это какой-то поток сознания Трампа вслух.

А для нас было бы крайне проблематичным, если бы мы пошли на такое перемирие. Это означает, что результаты работы Сил обороны Украины в течение последних месяцев 13, начиная где-то с конца июля, середины июля прошлого года, они постепенно обнулялись бы. Не то чтобы полностью, но по мере того, как россияне выполняли бы работы по ремонтам, по восстановлению, перезапуску и т.д.

Пришлось бы начинать многое сначала. Потому этого нельзя допускать. Фундаментальная вещь состоит совсем в другом. Для того, чтобы говорить о каком-либо энергетическом, морском перемирии, логистическом или любом другом, нужно договориться о глоссариях, которые стороны подразумевают под той или иной категорией.

Список объектов вы имеете в виду?

Я имею в виду не только перечень объектов. Вот ситуация, скажем, идет эшелон с нефтепродуктами. Это что, удар по нему? Неважно с российской стороны по украинскому эшелону или с украинской стороны по российской. Удар по нему, уничтожение этих цистерн, локомотива – это что? Нарушение энергетического перемирия?

Ведь везется энергетический ресурс, дизель или бензин или реактивное топливо. Не имеет ли это отношения к энергетике, а это, так сказать, логистика железнодорожная? Можно ли это прописать? Да, это можно прописать, но таких вещей очень много. Возьмем Черное море. Россияне постоянно говорят, что идет какое-нибудь судно, везет оружие для Вооруженных сил Украины, а там горючее, например. Это тоже нарушение энергетического и морского перемирия.

Скоро можно очень многое найти в этой истории.

Да. И обратите внимание, когда я вспомнил это так называемое перемирие 2023 года в марте, да, Россия в то время перестала бить по большим энергообъектам наших, но они стали бить по подстанциям региональных дистрибуционных компаний, облэнерго, довольно интенсивно как раз по тем регионам прифронтовым и пограничным.

Поэтому когда имеешь дело с россиянами и особенно, когда посредник Трамповой администрации или вообще Трампа, то здесь вестись на это невозможно ни при каких обстоятельствах.

Что происходит с российским "теневым" флотом?

В каком сейчас состоянии русский теневой флот? Какие доходы он приносит России, как работает и что для него на сегодняшний день является самым страшным?

Сама постановка вопроса о теневом флоте спекулятивна. Он никакой не теневой. Особенно, если учесть, что 30 – 40% этого теневого флота – это танкеры Греческой Республики, члена ЕС. Потому что для него самое страшное – физическое уничтожение, то, что делают Силы обороны Украины.

Есть ли они в санкционных списках и что? Я даже уже сейчас не скажу сколько их, если взять список Европейского Союза, там где-то, кажется, 700. А Институт стратегических черноморских исследований насчитывает значительно больше этих танкеров, перевозящих российскую нефть, свыше 1000.

То есть санкции есть, но мы видим эффект сохранения объемов экспорта сырой нефти. Это означает, что, несмотря на то, что периодически некоторые танкеры останавливаются, их там проверяют, иногда были даже случаи задержания, один случай был, а затем немецкий суд сказал, что это неправильные действия, вернуть все и танкер, и нефть владельцу.

Поэтому это определенно влияет негативно, потому что увеличивает расходы агрессора, нужно больше платить за все. Но это не останавливает этот нефтяной трафик. Не случайно он перенесся на Балтику. Так было в свое время в начале нулевых и предусмотрено российской первой энергетической стратегией, утвержденной, когда Путин стал президентом в 2003 году. Ибо тогда была тотальная зависимость России от черноморского вектора нефтяного экспорта, Новороссийск, Туапсе и все остальное. Они перенесли сейчас на Балтику и Балтика является основной.

Поэтому сейчас уникальное окно возможностей для наших европейских партнеров, особенно региона Балтийского моря, особенно на фоне того, что Россия делает против Европы, перекрыть, не только до нуля, но резко ограничить этот нефтяной поток из Балтики через Датские проливы для экспорта прежде всего в Индию и Китай.

Способна ли Европа это сделать? Иногда казалось, что они очень близко к этому решению, но Россия угрожает эскортами в виде корветов или фрегатов Балтийского флота, Северного флота, вооруженный спецназ или охранные компании на борту танкеров и т.д. Поэтому с этой точки зрения Европа все еще опасается решительных действий, а они крайне необходимы.

Или они должны предоставить нам свободу действий. Поэтому не случайно они стали реанимировать планы развития северного направления экспорта российской нефти. Но это такой тупиковый путь. Потому что нужно строить трубопроводную инфраструктуру, чтобы туда тянуть нефть. И куда ее тащить? В Мурманск. Это сложная вещь.

Но безусловно, что они пытаются как-то минимизировать эти риски. На Дальний Восток нефть, добываемую в Западной Сибири или в Урало-Поволжье, как ее доставить? Ее не доставишь, потому что это гигантское логистическое плечо. Это огромные расходы, которые сейчас они себе позволить не могут.

Российские олигархии, конечно, с удовольствием построили бы очередной откатопровод, как это было с газопроводами типа "Северный поток", "Южный поток" или "Турецкий", но сейчас они не в той кондиции.

Поэтому ситуация по обузданию российского теневого флота в значительной степени зависит от политической воли, наличия или отсутствия со стороны Европейского Союза, а именно стран зоны Балтийского моря, которые должны были уже давно предпринять соответствующие ограничительные меры, но все еще оказываются неспособными к решительным действиям.

Очевидно, ждут, когда произойдет что-то типа крушения танкера "Престиж" 2002 года с колоссальным разливом нефти, с колоссальным ущербом и тогда они спохватятся.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.