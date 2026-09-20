Подробности об ударе сообщает Генштаб ВСУ. В результате попаданий на Московском НПЗ разразился масштабный пожар, повредивший установку первичной переработки нефти и еще несколько важных комплексов.

Детали исторической атаки

К этой операции были привлечены сразу несколько ведомств, в частности СБУ, ГУР и Силы специальных операций.

Как отметил Владимир Зеленский, для прорыва российской противовоздушной обороны военные применили целый арсенал беспилотников. Среди них были известные "Паляница" и "Лютый", а также новые разработки, такие как "Фламинго", "Сичень" и Pelican.

Помимо завода в столице, украинские дроны также успешно провели операции на предприятии в Воронежской области и на военных складах в Раменском районе Подмосковья.

Почему этот завод так важен?

Атакованный объект в Капотне является одним из крупнейших в России, ведь он перерабатывает около 12 миллионов тонн нефти в год. Завод не только обеспечивает почти 40% топливного рынка Москвы, но и активно работает на нужды российской армии.

В частности, как уточнили в Минобороны, на этом предприятии производят значительные объемы дизельного горючего и авиационного керосина, которыми заправляют военную технику, а также бомбардировщики и истребители, наносящие удары по Украине. Местные власти пытались приуменьшить масштабы происшествия.Местные власти пытались преуменьшить масштабы происшествия.

Третье за год поражение одного из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий непосредственно в Москве – очередной удар по топливной инфраструктуре противника,

– подчеркнули в ССО.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбивании сотен беспилотников и даже связал атаку с выборами в Госдуму, однако кадры масштабного пожара в сети доказали обратное.

Напомним, ранее мы писали, что несколько дней назад украинские силы успешно нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу и военному аэродрому в Ростове. Тогда оккупанты также потеряли важные логистические узлы, обеспечивавшие их южную группировку войск.