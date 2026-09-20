Подробиці ураження повідомляє Генштаб ЗСУ. Внаслідок влучань на Московському НПЗ спалахнула масштабна пожежа, яка пошкодила установку первинної переробки нафти та ще кілька важливих комплексів.

Деталі історичної атаки

До цієї операції залучили одразу кілька відомств, зокрема СБУ, ГУР та Сили спеціальних операцій.

Як зазначив Володимир Зеленський, для прориву російської протиповітряної оборони військові застосували цілий арсенал безпілотників. Серед них були відомі "Паляниця" та "Лютий", а також нові розробки на кшталт "Фламінго", "Січень" та Pelican.

Окрім заводу в столиці, українські дрони також успішно відпрацювали по підприємству у Воронезькій області та військових складах у Раменському районі Підмосков'я.

Чому цей завод такий важливий?

Атакований об'єкт у Капотні є одним із найбільших у Росії, адже він переробляє близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод не лише забезпечує майже 40% паливного ринку Москви, а й активно працює на потреби російської армії.

Зокрема, як уточнили в Міноборони, на цьому підприємстві виробляють значні обсяги дизельного пального й авіаційного гасу, якими заправляють військову техніку, а також бомбардувальники й винищувачі, що завдають ударів по Україні. Місцева влада намагалася применшити масштаби події.

Третє за рік ураження одного з ключових нафтопереробних підприємств безпосередньо в Москві – черговий удар по паливній інфраструктурі противника,

– наголосили в ССО.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття сотень безпілотників та навіть пов'язав атаку з виборами до Держдуми, проте кадри масштабної пожежі в мережі довели протилежне.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кілька днів тому українські сили успішно уразили Ярославський нафтопереробний завод та військовий аеродром у Ростові. Тоді окупанти також втратили важливі логістичні вузли, які забезпечували їхнє південне угруповання військ.