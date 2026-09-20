Об успешной ночной атаке сообщил Владимир Зеленский на своем телеграм-канале. По его словам, к атаке были привлечены сразу несколько ведомств, в частности Служба безопасности, Главное управление разведки, Силы специальных операций и Служба внешней разведки.

Детали ночной атаки на Россию

Для прорыва российской противовоздушной обороны украинские военные задействовали целый арсенал разнообразных дронов. Среди них были как уже известные "Паляница" и "Лютый", так и беспилотники FP-1, RZ-100, MICH-2000, Vendetta, "Барс", "Фламинго", "Сичень" и Pelican.

Отметим, что FP-7 Pelican – это новейшая украинская баллистическая ракета малой дальности, разработанная отечественной компанией Fire Point. Удар по Московcкве 20 сентября стал первым применением этого оружия.

Эффективно Силы обороны, в частности, ССО, отработали по НПЗ в Капотне. Он входит в состав "Газпром нефти" и является одним из ключевых предприятий топливной инфраструктуры российской столицы. Проектная мощность завода – до 12 миллионов тонн нефти в год.

Помимо физического уничтожения объектов под Москвой, Украина также нанесла санкционный удар по еще одному предприятию в Воронежской области.

Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что на столе уже лежат конкретные шаги по деэскалации в сфере энергетики и продовольственной безопасности, но для этого нужна политическая воля России.

Зеленский показал кадры поражения российских объектов: смотрите видео

Что этому предшествовало?

В ту же ночь в сети появились кадры масштабного пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе, куда смогли прорваться беспилотники.

Также горели склады вблизи военного городка в Раменском районе. Напомним, ранее мы писали, что несколько дней назад украинские силы нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу и военному аэродрому в Ростове.