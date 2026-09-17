О результатах совместной работы СБУ, Сил беспилотных систем, ГУР и Службы внешней разведки сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, этой ночью украинские дроны успешно нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу. Кроме того, Служба безопасности Украины нанесла точный удар по военному аэродрому в Ростове.

Потери российской авиации

На ростовском аэродроме оккупанты понесли ощутимые потери в технике. Президент подтвердил поражение сразу нескольких летательных аппаратов: одного самолета Ан-12, двух Ан-26, а также трех вражеских вертолетов.

Отдельно глава государства отметил успехи украинских защитников в акватории Черного моря, однако без уточнения конкретных деталей. "Ежедневно отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир", – подчеркнул Зеленский, поблагодарив воинов, которые переносят войну на территорию врага.

Предыдущие удары по территории России

Напомним, ранее мы писали, что Силы обороны регулярно наносят удары по российской инфраструктуре, обеспечивающей оккупационную армию. В частности, недавно украинские подразделения провели атаку на нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской и Пермской областях, а также в Татарстане. Кроме того, под прицельным огнем оказались военные объекты в Таганроге, где удалось уничтожить производство FPV-дронов и склады хранения беспилотников.