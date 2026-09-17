В операції взяли участь СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Що відомо про результати ударів?
Президент України наголосив, що в ніч на 17 вересня українські дрони успішно уразили Ярославський нафтопереробний завод. Крім того, Служба безпеки України точно відпрацювала по військовому аеродрому в Ростові.
На ростовському летовищі окупанти зазнали відчутних втрат у техніці. Президент підтвердив ураження одразу кількох бортів:
- Ан-12;
- 2 Ан-26;
- 3 гелікоптери.
Окремо глава держави відзначив успіхи українських захисників в акваторії Чорного моря. Водночас він не назвав конкретних деталей.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир,
– підкреслив Зеленський.
Він подякував воїнам, які переносять війну на територію ворога.
Нагадаємо, що українські підрозділи атакували нафтопереробні заводи у Рязанському та Пермському регіонах, а також у Татарстані. Крім того, під ударом опинялися військові об'єкти у Таганрозі, де вдалося знищити виробництво FPV-дронів та склади зберігання безпілотників.