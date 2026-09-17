В операції взяли участь СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про результати ударів?

Президент України наголосив, що в ніч на 17 вересня українські дрони успішно уразили Ярославський нафтопереробний завод. Крім того, Служба безпеки України точно відпрацювала по військовому аеродрому в Ростові.

На ростовському летовищі окупанти зазнали відчутних втрат у техніці. Президент підтвердив ураження одразу кількох бортів:

Ан-12;

2 Ан-26;

3 гелікоптери.

Окремо глава держави відзначив успіхи українських захисників в акваторії Чорного моря. Водночас він не назвав конкретних деталей.

Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир,

– підкреслив Зеленський.

Він подякував воїнам, які переносять війну на територію ворога.

Нагадаємо, що українські підрозділи атакували нафтопереробні заводи у Рязанському та Пермському регіонах, а також у Татарстані. Крім того, під ударом опинялися військові об'єкти у Таганрозі, де вдалося знищити виробництво FPV-дронів та склади зберігання безпілотників.