Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале, удары на большие расстояния, наносимые Силами обороны, ежедневно дают ощутить войну на территории государства-агрессора.

Уничтожение российской авиации и нефтяной инфраструктуры

По словам президента, точные удары наносят системный ущерб военно-промышленному комплексу противника. Благодаря спецоперации бойцов Службы безопасности Украины в Таганроге удалось уничтожить производство FPV-дронов и склады хранения беспилотников. Также в этом районе были поражены резервуар с нефтепродуктами, радиолокационная станция и разветвленная система противовоздушной обороны.

Глава государства подтвердил успешную работу украинских подразделений в течение текущей недели. На территории Краснодарского и Ростовского регионов россияне потеряли корабельный истребитель Су-33, а также два транспортно-боевых вертолета Ми-8.

Кроме того, в Перми украинские силы нанесли повторный удар по местному нефтяному объекту, затруднив логистику поставок топлива для российской армии.

Наши воины наносят удары по вражеским объектам: смотрите видео со страницы Зеленского

Зеленский выразил благодарность всем украинским воинам за результативность и подчеркнул, что справедливый ответ на террористические обстрелы имеет критически важное значение, поскольку война должна вернуться на территорию агрессора.

Почему страна-террористка отвечает?

Пока украинские военные уничтожают военные объекты россиян, те отвечают почти непрерывными обстрелами украинских городов. В течение ночи и дня 12 сентября оккупанты наносили удары по населенным пунктам в 10 регионах Украины. В Одессе пострадали 38 человек, раненые есть также в Черноморске Одесской области.

Зафиксированы и новые удары по АЗС – в Ровенской и Житомирской областях. Кроме того, взрывы прогремели и в Луцке. Последствия фиксировали также в Запорожье, Кривом Роге и в Киевской области.