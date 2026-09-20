О последствиях обстрела сообщают российские власти.

Что говорят в Москве об атаке?

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что всего с вчерашнего дня силы "ПВО" якобы сбили более 1600 дронов, летевших на Москву. В частности, 450 БПЛА, по его словам, были уничтожены утром при подлете к городу.

Впрочем, некоторые из них все же достигли своей цели – на территории Московского НПЗ вспыхнул масштабный пожар.

Горит НПЗ в Капотне: смотрите фото очевидцев

Собянин связал атаку с выборами в Госдуму России. По его словам, "беспрецедентный удар" якобы был спланирован для срыва голосования, однако, как утверждал мэр Москвы, этого сделать не удалось.

Стоит добавить и то, что из-за введенных из соображений безопасности ограничений более 30 рейсов не смогли совершить посадку в московских аэропортах.

Самолеты перенаправляли на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнекамске.

При этом обстрел Московской области прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что россияне цинично обстреливали украинские АЗС, подвергая опасности жизни мирных людей.

В частности, 8 сентября в Харькове в результате удара по автозаправочной станции вспыхнул пожар. Также были повреждены газовая колонка и автомобили. А уже 10 сентября российский беспилотник повредил АЗС в Голосеевском районе Киева.

В то же время, по данным Reuters, с начала 2026 года только в Киеве в результате российских атак были повреждены 16 автозаправочных станций. Во время обстрела 15 сентября были повреждены еще две АЗС.

Сами же оккупанты, в свою очередь, получили удар по заводу, который обеспечивает топливом почти всю Москву. Отметим, что атакованное предприятие – это один из крупнейших НПЗ России, расположенный в московском районе Капотня. Его перерабатывающая мощность составляет 11 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка.