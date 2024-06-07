Владимир Кудрицкий, руководитель Укрэнерго, анонсировал запуск дополнительного энергоблока на атомной электростанции, что позволит смягчить графики отключений электроэнергии на две недели.

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Временное облегчение для энергосети

По словам Кудрицкого, активация нового блока на АЭС сделает графики отключений более гибкими, предоставляя областям больше возможностей для соблюдения лимитов потребления.

Это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут мягче по всей энергосистеме,

– отметил Кудрицкий.

Несмотря на временное улучшение, Укрэнерго одновременно предупреждает о будущих вызовах, особенно в июле. Собственно, тогда ожидается увеличение нагрузки на энергосистему из-за летней жары.

Более широкий контекст

Разрушение энергетической инфраструктуры. Ракетные удары и атаки беспилотников, осуществленные Россией, нанесли значительный ущерб украинским электростанциям и подстанциям. Плановый ремонт АЭС и летняя жара, что побуждает к использованию кондиционеров, только ухудшают ситуацию.

Ракетные удары и атаки беспилотников, осуществленные Россией, нанесли значительный ущерб украинским электростанциям и подстанциям. Плановый ремонт АЭС и летняя жара, что побуждает к использованию кондиционеров, только ухудшают ситуацию. Критический дефицит энергии. Украина столкнулась с необходимостью внедрения полных отключений электроэнергии, что является более радикальной мерой по сравнению с региональными отключениями ранее в этом году. Владимир Кудрицкий, глава Укрэнерго, отмечал серьезность дефицита электроэнергии, что уже привело к аварийным отключениям в нескольких областях.

Украина столкнулась с необходимостью внедрения полных отключений электроэнергии, что является более радикальной мерой по сравнению с региональными отключениями ранее в этом году. Владимир Кудрицкий, глава Укрэнерго, отмечал серьезность дефицита электроэнергии, что уже привело к аварийным отключениям в нескольких областях. Зависимость от АЭС и потеря генерирующих мощностей. Украина потеряла примерно половину своих мощностей для производства электроэнергии, что ставит страну в зависимость от атомных станций. Ольга Буславец, бывший министр энергетики, отметила невозможность атомных электростанций удовлетворить пиковый спрос, а эксперты из DiXi Group заявляют о недостаточности времени для восстановления генерирующих мощностей к зиме.

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