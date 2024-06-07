Володимир Кудрицький, керівник Укренерго, анонсував запуск додаткового енергоблока на атомній електростанції, що дозволить пом'якшити графіки відключень електроенергії на два тижні.

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Тимчасове полегшення для енергомережі

За словами Кудрицького, активація нового блоку на АЕС зробить графіки відключень більш гнучкими, надаючи областям більше можливостей для дотримання лімітів споживання.

Це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі,

– зазначив Кудрицький.

Попри тимчасове поліпшення, Укренерго водночас попереджає про майбутні виклики, особливо в липні. Власне, тоді очікується збільшення навантаження на енергосистему через літню спеку.

Ширший контекст

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Ракетні удари та атаки безпілотників, здійснені Росією, завдали значної шкоди українським електростанціям та підстанціям. Плановий ремонт АЕС і літня спека, що спонукає до використання кондиціонерів, лише погіршують ситуацію. Критичний дефіцит енергії. Україна зіткнулася з необхідністю впровадження повних відключень електроенергії, що є більш радикальним заходом порівняно з регіональними відключеннями раніше цього року. Володимир Кудрицький, голова Укренерго, наголошував на серйозності дефіциту електроенергії, що вже призвело до аварійних відключень у декількох областях.

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