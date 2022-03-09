В Энергодар едут 5 грузовиков с гуманитарной помощью

Колонна из 5 грузовиков с гуманитарной помощью для Энергодара уже сформирована. Дождавшись Красного Креста, они отправятся в Запорожскую область.

Новость сообщил Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя ОП. Он выразил надежду, что все будет хорошо, и город получает помощь.

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Колонна из 5 грузовиков с гуманитарной помощью для Энергодара,

– написал Тимошенко.

Грузовики с гуманитарной помощью: смотрите видео

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