В Энергодар едут 5 грузовиков с гуманитарной помощью
9 марта 2022 , 10:05Читати новину українською
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Колонна из 5 грузовиков с гуманитарной помощью для Энергодара уже сформирована. Дождавшись Красного Креста, они отправятся в Запорожскую область.
Новость сообщил Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя ОП. Он выразил надежду, что все будет хорошо, и город получает помощь.
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Колонна из 5 грузовиков с гуманитарной помощью для Энергодара,
– написал Тимошенко.
Грузовики с гуманитарной помощью: смотрите видео
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