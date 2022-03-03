В Энергодар зашла колонна тяжелой техники: открыли огонь по людям
3 марта 2022 , 16:51Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Орлова
В Энергодар 3 марта вошла российская колонна тяжелой техники. По данным городского главы Дмитрия Орлова, говорится о более чем 100 единицах.
Орлов призвал людей срочно покинуть улицы города. Местных жителей просят отойти от окон и не пользовались лифтами.
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По словам Орлова, по мирному населению открыли огонь.
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