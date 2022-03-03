В Энергодар зашла колонна тяжелой техники: открыли огонь по людям

В Энергодар 3 марта вошла российская колонна тяжелой техники. По данным городского главы Дмитрия Орлова, говорится о более чем 100 единицах.

Орлов призвал людей срочно покинуть улицы города. Местных жителей просят отойти от окон и не пользовались лифтами.

На тему В Энергодаре оккупанты стали бросать гранаты в мирных людей и открыли огонь

По словам Орлова, по мирному населению открыли огонь.

Колонна военной техники в Энергодаре: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!