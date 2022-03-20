Энергодарцы вышли на массовый митинг и требуют вернуть из плена заместителя мэра

В Энергодаре Запорожской области оккупанты похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка. Люди вышли на массовый митинг, чтобы остановить этот произвол.

Мэр города Дмитрий Орлов говорит, что его заместитель со вчерашнего дня не выходит на связь. В настоящее время появилось подтверждение, что его похитили.

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Поэтому люди вышли на митинг в поддержку Ивана Самойдюка. Они говорят, что акция будет "бессрочной и круглосуточной" – люди планируют выходить, пока заместителя городского головы не вернут.

Недавно российские захватчики открыли огонь по людям, вышедшим на протест. После этого рашисты скрылись на "бобике". Информации о погибших или пострадавших пока нет.