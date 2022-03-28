Энергодарцы вышли на мирный митинг и требуют освободить из плена заместителя мэра
28 марта 2022 , 14:40Читати новину українською
Источник:мэр Энергодара
В Энергодаре мирные жители 28 марта вышли на мирный митинг. Таким образом хотят показать оккупантам, что город был и остается украинским.
Люди смело заявляют, что в Энергодаре живут и работают украинцы. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
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Люди требуют также освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами,
– заявил Орлов.
На площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал Гимн Украины как символ национальной самоидентификации и свободолюбия народа.
Митинг в Энергодаре: смотрите видео