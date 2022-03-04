В Энергодаре до сих пор не восстановили тепло

4 марта 2022 , 18:53
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Дмитрий Орлов

Во время обстрелов в Энергодаре оккупанты повредили участок магистрального трубопровода. Из-за этого поставка тепловой энергии в город пока невозможна.

Сейчас специалисты ЗАЭС проводят аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил Энергодарский городской глава Дмитрий Орлов.

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Когда энергодарцам восстановят тепло

Отопление в Энергодаре перестало работать в ночь на 4 марта. Орлов рассказал, что ориентированная дата восстановления теплоснабжения – 5 марта.

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Автор: Анастасія Кушпіт