В Энергодаре из-за блокады проблемы с топливом, продуктами и лекарствами: ждут гумгруз

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов объявил о серьезных проблемах, связанных с блокадой города оккупантами. В частности речь идет о проблемах с топливом, продуктами и лекарствами.

В городе ожидают вторую попытку доставки гуманитарного груза. Она бы должна была обеспечить население всем необходимым.

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В Энергодаре возлагают надежду на гуманитарный коридор

Надеемся, она будет успешной и мы наконец получим инсулин, часть других лекарств, дрожжи и некоторые продукты,

– отметил мэр города.

Кроме того, он отметил, что доехать из Запорожья до Энергодара на том же эвакуационном автобусе не получится. Глава города подчеркнул, что перевозка людей регламентируется на уровне двух стран в рамках объявленных "зеленых коридоров". Поэтому пока не может быть речи о въезде в Энергодар.

Также Дмитрий Орлов попросил горожан оставлять заявки в государственной аптеке № 5 на улице Строителей. Речь идет о потребности в специфических жизненноважных лекарствах. Всю информацию будут собирать и пытаться доставить медикаменты при первой же возможности.

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