Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что такая ситуация будет до новых сообщений городских властей.

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Ранее оккупанты захватили ЗАЭС

Ранее оккупанты захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. На 7 марта на территории атомной станции находились около 400 захватчиков, а также 50 единиц тяжелой техники.

Россияне специально привезли актеров, чтобы снять "кино" о безопасности на ядерном объекте, ведь сотрудники АЭС от какого-либо сотрудничества отказались.