Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зазначив, що така ситуація буде до нових повідомлень міської влади.
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Раніше окупанти захопили ЗАЕС
Зазначимо, раніше окупанти захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Станом на 7 березня на території атомної станції перебували близько 400 загарбників, а також 50 одиниць важкої техніки.
Росіяни спеціально привезли акторів, аби зняти "кіно" про безпеку на ядерному об'єкті, адже співробітники АЕС від будь-якої співпраці відмовились.
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