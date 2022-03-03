Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале государственного предприятия "Энергоатом". Ответное сообщение появилось там вечером 3 марта.
Читайте также В Энергодаре вражеский снаряд попал в школу и в дом, вспыхнул пожар
Отметим, что "Энергоатом" – оператор четырех атомных электростанций Украины: Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Запорожской. Последняя является самой большой АЭС в Европе и расположена именно рядом с Энергодаром.
3 марта российские захватчики сразу на нескольких сайтах Энергодара начали транслировать якобы "обращение" президента Украины о капитуляции.
Это дерзкий фейк. Оккупанты всеми способами пытаются остановить героическое сопротивление города,
– говорится в сообщении.
Перед этим аналогичное лживое сообщение о "мирном договоре с Россией" российские хакеры разместили и на сайтах нескольких ОВА. Подчеркиваем, что оно не соответствует действительности!
Никакой капитуляции не было, это ложь россиян / Иллюстрация "Энергоатома"
Ранее в Центре противодействия дезинформации предупреждали, что захватчики постараются посеять панику среди украинцев. Враг планирует показать по телевидению "выступление Зеленского" благодаря технологии дипфейка.