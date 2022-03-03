Інформацію повідомив Дмитро Орлов – міський голова Енергодару. Він заявив, що рятувальники вже вирушили на місце пожежі.
Зауважте Внаслідок авіаудару по Чернігову кількість загиблих зросла до 26 людей
Орлов розповів, що 3 березня в Енергодар увійшла колона з російської важкої техніки. За словами міського голови, мовиться про понад 100 одиниць.
Близько 100 одиниць ворожої броньованої техніки зайшло в місто Енергодар. Їм чинить супротив мирне населення. Був відкритий вогонь по населенню,
– сказав Орлов.
Російський снаряд влучив у школу: дивіться відео
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.