Інформацію повідомив Дмитро Орлов – міський голова Енергодару. Він заявив, що рятувальники вже вирушили на місце пожежі.

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Орлов розповів, що 3 березня в Енергодар увійшла колона з російської важкої техніки. За словами міського голови, мовиться про понад 100 одиниць.

Близько 100 одиниць ворожої броньованої техніки зайшло в місто Енергодар. Їм чинить супротив мирне населення. Був відкритий вогонь по населенню,

– сказав Орлов.

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