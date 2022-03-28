В Энергодаре оккупанты пытаются восстановить российское телевещание: ветерок против

Оккупанты не оставляют надежд восстановить российское вещание в Энергодаре. Российские военные ремонтируют спутниковую тарелку.

Для оккупантов прогнозируют плохую погоду

Вражеские военные еще 26 марта пытались установить спутниковую тарелку рядом с городским советом Энергодара. Похоже, их попытка не увенчалась успехом.

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Спутниковая тарелка, которую оккупанты устанавливают для обеспечения вещания и проведения вражеской агитации, была сдута ветром.

Несмотря на это, российские захватчики продолжают попытки наладить связь.

В Энергодаре уже предупредили оккупантов, что Укргидрометцентр прогнозирует очень плохую и ветреную погоду.

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