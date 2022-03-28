Для окупантів прогнозують погану погоду

Ворожі військові ще 26-го березня спробували встановити супутникову тарілку поряд з міською радою Енергодара. Схоже, їх спроба не увінчалася успіхом.

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Супутникова тарілка, яка окупанти встановлюють для забезпечення мовлення та проведення ворожої агітації, була здута вітром.

Попри це російські окупанти продовжують спроби налагодити зв'язок.

В Енергодарі вже попередили окупантів, що Укргідрометцентр прогнозує дуже погану та вітряну погоду.

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