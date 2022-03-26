Пресслужба Енергоатому повідомила, що супутникову тарілку встановили на будівлі вузлу зв'язку Запорізької АЕС. Вона розташована поряд з будівлею міської ради.

Зауважте Енергоатом обурився заявами про "здачу" окупантам Запорізької АЕС

В центрі Енергодару поряд з міською радою, на будівлі вузлу зв'язку Запорізької АЕС, рашистські орки встановили свою тарілку для забезпечення мовлення та проведення ворожої агітації серед містян,

– мовиться у повідомленні.

Також навколо орки виставили озброєну охорону.

Це цікаво – Сакральна ціль росіян: утримання Каховського водосховища