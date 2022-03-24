Російська пропаганда спробувала збрехати про те, що українці "здали" Запорізьку АЕС окупантам. Для поширення цього наративу вони не знайшли нікого кращого за "експерта у галузі ядерної енергетики" Ольгу Кошарну.

Читайте також Диверсанти підбурювали українських військових до "руского міра", – СБУ

Російська брехня

"Енергоатом" нагадує українцям: проукраїнський персонал станції попри небезпеку забезпечує стабліьну роботу 6 енергоблоків. Мешканці окупованого Енергодару також чинять активний спротив окупантам.

"Енергоатом" запевнив – персонал станції та мешканці міста Енергодар за кожної можливості чинять спротив ворогу, тому не варто вірити казкам, які розповсюджує російська пропаганда.

Дивіться також – Росія напала на Україну: як минув місяць героїчного протистояння

в