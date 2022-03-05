В Энергодаре оккупанты заблокировали мэрию и не впустили представителей власти

Городские власти Энергодара в полном составе пришла на работу, но попасть в здание мэрии не смогли. Российские оккупанты просто заперли дверь.

Об этом сообщил городской глава города Дмитрий Орлов. По его словам, они будут искать другое место для работы, чтобы организовывать жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации.

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"Несмотря на все Энергодар был и остается Украиной. Даже когда мы в изоляции", – подчеркнул он.

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