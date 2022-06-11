В Запорожской области, в городе Энергодаре, временно оккупированном российскими солдатами, украинские партизаны уничтожили 2 боевика. Российские кафиры патрулировали город.

Смертная казнь для 3 защитников-иностранцев, ВСУ отбили штурм возле Тошковки: основное за 106 день

О ликвидации российских патрульных рассказали сами представители подполья в Энергодаре. Напомним, именно в этом городе находится крупнейшая атомная электростанция Европы – Запорожская АЭС.

Ночью парочка орков из патруля досрочно окончила службу в армии оккупанта. После освобождения их может найти, а может и нет,

– прокомментировали ликвидацию украинские партизаны.

Где именно и как произошла ликвидация вражеских патрульных, украинцы не разглашают – никаких деталей происшествия неизвестно. Однако, по данным некоторых источников, такие ликвидации происходят в Энергодаре не впервые. После последних тайных "исчезновений" патрулей российские военные усилили контроль за ситуацией на улицах.

По словам местных жителей, несмотря на исчезновение собственных солдат, российские кафиры чувствуют себя уверенно, пьют и пытаются установить свои порядки.

Последние новости об Энергодаре

Город Энергодар сейчас находится под российской оккупацией. Однако местное население оказывает сильное сопротивление. К примеру, после похищения начальника пожарно-спасательного отряда Энергодара Виталия Трояна местные пожарные вышли на митинг, который силой разогнали кафиры. Президент Владимир Зеленский поблагодарил пожарных за сопротивление оккупации и подчеркнул, что это важный компонент нашей победы.

В Энергодаре местный гауляйтер Андрей Шевчик "получил привет" в виде взорванной двери подъезда. После этого предатель оказался в больнице. Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов подчеркнул, что никто из жителей подъезда не пострадал, из чего можно заключить, что предателя ждали там и "ударили прямо в цель".

На период пока пострадавший от взрыва коллаборант Андрей Шевчик не сможет выполнять свои обязанности, его место займет Кирпичев Руслан Хусяинович . По словам Орлова, за неимением коллаборантов в Энергодаре оккупанты отправляют в город своих людей, которые уже проявили себя на оккупированных территориях Донецкой области.

Смотрите также: Вооруженные россияне ворвались в квартиру мэра Энергодара