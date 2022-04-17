В Энергодаре захватчики распространяют листовки, чтобы сломить сопротивление населения

В городе Энергодар на Запорожье российские оккупанты пытаются сломить сопротивление населения. В частности, для этого между населением распространяют листовки о том, что "захватчики там навсегда".

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко продолжает развенчивать мифы российской пропаганды, сообщает 24 канал. В частности, он рассказал о том, какие шаги россияне предпринимают в Энергодаре.

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В Энергодаре захватчики пытаются сломить сопротивление населения

Российские захватчики распространяют в Энергодаре листовки, призванные сломить сопротивление местного населения и создать ощущение неизбежности того, что российская власть пришла навсегда.

Возвращения к предыдущему неонацистскому режиму не будет. Россия пришла в ваш регион навсегда и никуда не уйдет,

– пишут оккупанты в листовках.

Они заявляют также, что в Энергодаре якобы сформировали орган местного самоуправления. Лещенко уточнил, что они подразумевают очередного "гауляйтера из ОПЗЖ, которого никто не выбирал, как и казачков, которых они назначили выполнять роль полиции". В то же время, единственной действующей властью в Энергодаре является украинская.

Кроме того, захватчики на въезде в город перекрасили надпись "Энергодар" в цвета российского флага.

Советник главы ОП подытожил, что рано или поздно город освободят от оккупантов. А все, кто с ними сотрудничал, будут отвечать по закону.

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