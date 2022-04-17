Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко продовжує розвінчувати міфи російської пропаганди, повідомляє 24 канал. Зокрема, він розповів про те, до яких кроків росіяни вдаються в Енергодарі.

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В Енергодарі загарбники намагаються зламати спротив населення

Російські загарбники поширюють в Енергодарі листівки, покликані зламати спротив місцевого населення та створити відчуття неминучості того, що російська влада прийшла назавжди.

Повернення до попереднього неонацистському режиму не буде. Росія прийшла в ваш регіон назавжди й нікуди не піде,

– пишуть окупанти в листівках.

Вони заявляють також, що в Енергодарі нібито сформували "орган місцевого самоврядування". Лещенко уточнив, що вони мають на увазі чергового "гауляйтера з ОПЗЖ, якого ніхто не обирав, як і казачків, яких вони призначили виконувати роль поліції". Водночас єдиною чинною владою в Енергодарі є українська.

Крім того, загарбники на в'їзді в місто перефарбували надпис "Енергодар" у кольори російського прапора.

Радник глави ОП підсумував, що рано чи пізно місто звільнять від окупантів. А всі, хто з ними співпрацював, відповідатимуть за законом.

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