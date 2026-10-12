Эксперт по энергетике честно ответил, готова ли Украина к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону в Украине ведется фактически круглый год. В ходе этого процесса возникают определенные проблемы, которые нужно решать, а не просто обсуждать.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с экспертом по энергетике Геннадием Рябцевым. По его словам, в Украине ввели планы устойчивости для отдельных регионов и городов, с помощью которых должно было бы стать понятно, насколько та или иная община действительно готова к зиме и к обстрелам объектов энергетики. Однако это не так.

В чем проблема планов устойчивости?

Как подчеркнул Рябцев, зачастую планы устойчивости касаются не устойчивости, а количества выполненных мероприятий. Чиновник может поставить галочку, что поехал договариваться о поставках. Однако сами переговоры пройдут безрезультатно. А в плане уже указано, что эта задача выполнена.

Именно поэтому определить готовность можно только фактически по результату. Например, сейчас в Киеве у большинства жителей города есть электроэнергия. Отключения сравнительно небольшие. Но все же они есть.

Возникает вопрос: а почему? Это из-за Плана устойчивости? Можно сказать, что и нет. В этих планах речь идет в основном о гигаваттах, миллионах тонн. Вообще о тоннаже оборудования, которое нам предоставили. Но там ничего не было сказано о защите открытых распределительных устройств, магистральных сетей, по которым могут прилететь дроны и разбить все,

– отметил Рябцев.

Кроме того, есть вопросы по поводу финансирования планов устойчивости. Фактически планы по отдельным регионам и городам были согласованы без общего плана устойчивости Украины. К тому же на все это не хватало денег.

На реализацию всех планов требовалось 278 миллиардов гривен. Из бюджета выделили 50 миллиардов, а из местных бюджетов можно было собрать еще 10 миллиардов. А откуда взять остальные деньги? Планы не выполнили и будут искать виновных,

– подчеркнул Рябцев.

Готова ли Украина к отопительному сезону: смотрите видео 24 Канала

По его мнению, сначала нужно было бы разработать общий план устойчивости Украины, основанный на имеющихся ресурсах. А уже после этого определять приоритетные задачи. Одна из них – обеспечить все объекты критической инфраструктуры автономными источниками питания.

Резервное питание работает 2 часа, а автономное – пока есть топливо. Какие критические объекты? Например, водоканалы. Киевляне на левом берегу недавно сидели без воды. Почему? Потому что нет автономного источника питания,

– отметил Рябцев.