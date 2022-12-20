Из-за этого есть постоянные отключения: в Укрэнерго озвучили большую проблему энергосистемы

Энергосистема Украины находится в очень сложном состоянии. Причиной стали массированные обстрелы оккупантов.

Пока есть одна самая большая проблема украинской энергосистемы. Ее озвучил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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Какая самая большая проблема украинской энергосистемы

По словам Кудрицкого, сейчас самая большая проблема украинской энергосистемы – это отсутствие генерации. Это связано с тем, что многие терминалы и гидроэлектростанции были повреждены или разрушены.

Поэтому мы, к сожалению, не можем покрыть потребление. И это самая большая проблема. И это причина, почему мы имеем эти постоянные отключения электроэнергии по всей стране.

– подчеркнул глава Укрэнерго.

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