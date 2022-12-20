Из-за этого есть постоянные отключения: в Укрэнерго озвучили большую проблему энергосистемы

20 декабря 2022, 15:18
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Источник:

"Голос Америки"

Энергосистема Украины находится в очень сложном состоянии. Причиной стали массированные обстрелы оккупантов.

Пока есть одна самая большая проблема украинской энергосистемы. Ее озвучил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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Какая самая большая проблема украинской энергосистемы

По словам Кудрицкого, сейчас самая большая проблема украинской энергосистемы – это отсутствие генерации. Это связано с тем, что многие терминалы и гидроэлектростанции были повреждены или разрушены.

Поэтому мы, к сожалению, не можем покрыть потребление. И это самая большая проблема. И это причина, почему мы имеем эти постоянные отключения электроэнергии по всей стране.
– подчеркнул глава Укрэнерго.

В Укрэнерго объяснили ситуацию в энергосистеме Украины

  • Обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на Востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве.
  • В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры.
  • Ожидается, что 20 декабря удастся включить определенное оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.

Автор: Софія Ковнір