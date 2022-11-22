В каких областях самая большая проблема с энергосистемой: эксперт назвал причины

Ситуация в энергосистеме до сих пор остается сложной. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы электроэнергия у потребителей была круглосуточной.

Об этом 24 каналу рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко. Ранее сообщалось о том, что львовские власти рассказали о сложностях полного восстановления электричества .

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Электроэнергия поставляется вторичными путями

Харченко отметил, что многие высоковольтные сети в стране разрушены. Поэтому электроэнергия поставляется вторичными путями, но они не могут удовлетворить весь спрос. Кроме того, было много атак на генераторы, из-за чего разрушены подстанции и трансформаторы.

Конечно, энергетики не сидят сложа руки, конечно, энергетики восстанавливают все повреждения. Европейские коллеги, которые с нами сотрудничают и общаются, говорят, что инженеры и диспетчеры "Укрэнерго" совершают настоящие чудеса. Впрочем, проблема уменьшать потребление сейчас актуальна,

– заметил директор центра исследований энергетики.

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Не всегда можно придерживаться графиков отключений

Он на конкретном примере объяснил, почему не всегда возможно соблюдать графики отключений. В частности есть подстанция, которая отвечает за определенный район Киева, и по графику она должна была работать, переключая потребителей, скажем, по 4 часа. Однако диспетчер видит, что оборудование сильно греется, работает на грани и может произойти авария, поэтому приходится отключать еще определенное количество потребителей.

"Для того чтобы не позволить повреждения оборудования, для того чтобы все не остались без света. Поэтому не всегда можно придерживаться графиков, даже без атак. Впрочем, чем больше времени проходит между атаками, тем больше оборудования можно отремонтировать", - подчеркнул Харченко.

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