Бриджит Бринк сообщила, что состоялась важная и продуктивная встреча для обсуждения совместных усилий по защите энергосистемы Украины этой зимой.
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Госпожа посол опубликовала фото с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым, главой правления "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, руководителем Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафой Найемом, представителями Минобороны Украины и представителями Великобритании.
Мы работаем круглосуточно и без выходных, чтобы помочь сохранить свет, отопление и электроэнергию на фоне варварских нападений России,
– написала она.
США и Великобритания вместе с Украиной работают над защитой украинской энергосистемы / фото: Бриджит Бринк
Украинская энергетика: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может прибегнуть к ракетным обстрелам энергосистемы Украины, как в прошлом году. Он отметил, что сейчас Украина лучше готова к ударам, чем в прошлом году. В частности, Украина находится в лучшем положении с точки зрения ПВО. Однако глава государства выразил сомнение, что Россия будет использовать меньше оружия для новых атак на энергосети Украины.
- Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков сообщил, что, хотя Россия существенно повредила энергетическую систему Украины обстрелами в 2022 году, наше государство провело ремонтные работы. Ремонтную кампанию провели, чтобы этой зимой энергосектор был подготовлен и каждый украинец имел электроэнергию и тепло. По его словам, наша энергосистема готова к зиме.
- Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что россияне могли накопить около 800 ракет, которыми зимой и весной могут атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Он объяснил, что украинцам следует готовиться к любым трудностям, но энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага.