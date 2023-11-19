Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков эфире телемарафона рассказал, какая ремонтная кампания была проведена в энергосекторе. По его словам, она была "беспрецедентной".
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Использовали международную помощь
Он подчеркнул, что для реализации этой ремонтной кампании потребовались и средства, и помощь экспертов. Также Демченко подчеркнул, что ее провели для того, чтобы этой зимой энергосектор был подготовлен и каждый украинец имел электроэнергию и тепло.
Международная помощь была одним из ключевых ресурсов, которые мы использовали для усиления устойчивости энергосистемы.
– сказал заместитель министра энергетики.
Он также отметил, что энергосистема готова к зиме.
В "Укрэнерго" дали оптимистический прогноз на зиму – весну
- Российские оккупанты могли накопить ориентировочно 800 ракет, которыми зимой и весной могут атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В "Укрэнерго" сказали, выдержит ли наша энергосистема какие-либо вражеские атаки.
- Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что гражданам Украины нужно готовиться к любым сложностям, которые могут возникнуть из-за агрессии россиян.
- Он добавил, что энергосистема Украины зимой выживет и не сколотит, хотя могут возникнуть проблемы из-за обстрелов. Более того, Владимир Кудрицкий объяснил, что на будущее – лучшей защитой для украинского поколения является ее рассредоточение.