Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков эфире телемарафона рассказал, какая ремонтная кампания была проведена в энергосекторе. По его словам, она была "беспрецедентной".

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Использовали международную помощь

Он подчеркнул, что для реализации этой ремонтной кампании потребовались и средства, и помощь экспертов. Также Демченко подчеркнул, что ее провели для того, чтобы этой зимой энергосектор был подготовлен и каждый украинец имел электроэнергию и тепло.

Международная помощь была одним из ключевых ресурсов, которые мы использовали для усиления устойчивости энергосистемы.

– сказал заместитель министра энергетики.

Он также отметил, что энергосистема готова к зиме.

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