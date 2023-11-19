Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков у етері телемарафону розповів, яку ремонтну кампанію було проведено у енергосекторі. За його словами, вона була "безпрецедентною".
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Використовували міжнародну допомогу
Він наголосив, що для реалізації цієї ремонтної кампанії потрібні були і кошти, і допомога експертів. Також Демченко підкреслив, що її провели для того, щоб цієї зими енергосектор був підготовлений та кожен українець мав електроенергію і тепло.
Міжнародна допомога була одним із ключових ресурсів, які ми використовували для посилення стійкості енергосистеми,
– сказав заступник міністра енергетики.
Він також зазначив, що енергосистема готова до зими.
В "Укренерго" дали оптимістичний прогноз на зиму – весну
- Російські окупанти могли накопичити орієнтовно 800 ракет, якими взимку та весною можуть атакувати енергетичну інфраструктуру України. В "Укренерго" сказали, чи наша енергосистема витримає будь-які ворожі атаки.
- Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що громадянам України треба готуватись до будь-яких складнощів, які можуть виникнути через агресію росіян.
- Він додав, що енергосистема України взимку виживе та не сколапсує, хоч можуть виникнути проблеми через обстріли. Ба більше, Володимир Кудрицький пояснив, що на майбутнє – найкращим захистом для української генерації є її розосередження.