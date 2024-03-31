О ситуации в Энгельсе рассказали местные СМИ. Шутят, что в городе образовался фекальный Стикс, и что директор местных коммунальщиков решил перевоплотиться в Харона.

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В Энгельсе обустраивают переправы

Собственная, на видео, которое выложили в сеть, можно увидеть, как коммунальщики буквально из фекалий и палок обустраивают импровизированные переправы. Их делают для того, чтобы жители Энгельса не утонули в сточных водах, которые залили двор.

Что же произошло? Как выяснилось, одну из улиц Энгельса затопило из-за прорыва трубы. После этого поток нечистот образовал буквально озеро с фекалиями в одном из дворов города.

Коммунальщики взялись бороться со "стихией" способами, которые были им под силу. Против фекалий они выставили деревянные доски, которые должны были служить надежной переправой для местных жителей.

Правда, как видно на видео, эти дощечки вряд ли могут позволить жителям Энгельса выйти сухими из фекального озера. Да и надо еще набраться смелости, чтобы по ним пройтись без страха провалиться.

В Энгельсе двор затопило фекалиями: смотрите видео

Заметим, что нечистоты не только плавают во дворе. Они еще и затекли в подъезды. Жители нижних этажей получили возможность почувствовать аромат "величия" России. Насосы отключили, поэтому жители верхних этажей вообще остались без водоснабжения.

Энгельс затапливает фекалиями регулярно