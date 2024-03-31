Про ситуацію в Енгельсі розповіли місцеві ЗМІ. Жартують, що в місті утворився фекальний Стікс, і що директор місцевих комунальників вирішив перевтілитися в Харона.

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В Енгельсі облаштовують переправи

Власна, на відео, яке виклали у мережу, можна побачити, як комунальники буквально з фекалій і палок облаштовують імпровізовані переправи. Їх роблять для того, щоб мешканці Енгельса не потонули у стічних водах, які залили подвір'я.

Що ж сталося? Як з'ясувалося, одну з вулиць Енгельса затопило через прорив труби. Після цього потік нечистот утворив буквально озеро з фекаліями в одному з дворів міста.

Комунальники взялися боротися зі "стихією" способами, які були їм під силу. Проти фекалій вони виставили дерев'яні дошки, які б мали слугувати надійною переправою для місцевих мешканців.

Правда, як видно на відео, ці дощечки навряд чи можуть дозволити мешканцям Енгельса вийти сухими з фекального озера. Та й треба ще набратися сміливості, щоб по них пройтися без страху провалитися.

В Енгельсі подвір'я затопило фекаліями: дивіться відео

Зауважимо, що нечистоти не лише плавають у дворі. Вони ще й затекли у під'їзди. Мешканці нижніх поверхів отримали можливість відчути аромат "величі" Росії. Помпи відключили, тому мешканці верхніх поверхів узагалі залишилися без водопостачання.

Енгельс затоплює фекаліями регулярно