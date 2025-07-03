Вдохновляет многих взрослых: Зеленский вручил награду 11-летнему волонтеру из Дании

Президент Владимир Зеленский вручил награду 11-летнему волонтеру из Дании Йенсу Фогу Томсену. Произошло это во время визита в Данию 3 июля.

Мальчик помогает украинским детям, пострадавшим от войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Чтобы помочь детям, Йенс изготавливает пасхальные украшения

Президент вручил Йенсу Фогу Томсену награду "Будущее Украины".

Во время своего обращения к участникам гала-ужина по случаю начала датского председательства в Совете ЕС он отметил, что доброта и забота этого 11-летнего мальчика влияют и вдохновляют многих взрослых.

С прошлого года он собственноручно изготавливает пасхальные украшения и благодаря их продаже собрал более 34 тысяч датских крон и приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны,

– рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Йенс – первый иностранец, который получил эту особую награду.

"Всегда будем благодарны всем, кто искренне сопереживает нашим людям и помогает Украине. Очень благодарен Йенсу – от всех наших людей, от украинских детей", – сказал Зеленский.

Во время обращения по случаю гала-ужина он также добавил, что желание помочь другим и не оставаться в стороне во время войны – это "мощное сообщение, мощный месседж сам по себе".

И это именно то сообщение, которое находится в сердце ЕС, в сердце нашей целостности. Мы объединены, мы работаем вместе. И Европа нуждается в ЕС для общего, совместной поддержки, совместной защиты и для того, чтобы внедрять те ценности, которые показал Йенс, показываете вы и миллионы европейцев ежедневно. Сочувствие, искренность и желание помогать кому-то, кто в этом нуждается,

– отметил президент Украины.

Он добавил, что все европейские институты, соглашения, сотрудничество и совместная работа ради безопасности строится вокруг идеи, что европейцы беспокоятся друг о друге и действуют как люди "в полном положительном смысле этого слова".