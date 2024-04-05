Вероятно, он действительно может занять эту должность. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил член Атлантического совета, председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

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"В этой ситуации, когда до июльского саммита остается 3 месяца, пересматривать и согласовывать другую кандидатуру, кроме Рютте, после того, как ее одобрили США, Лондон, Берлин и Париж – это почти нереально", – заметил он.

Как согласовывают кандидатуры

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что страны-члены НАТО хотят принять решение о назначении Рютте до лета 2024 года. Его считают тем, кто сможет справиться с Дональдом Трампом, если тот победит на выборах в США.

Кандидатов может рассматриваться много. Но более двух лет согласовывать кандидатуру генерального секретаря, наконец найти Рютте и заново начинать процедуру – это оставить НАТО без секретаря,

– сказал Романюк.

Впрочем, исключать других сценариев тоже нельзя, поскольку здесь говорится о политических процессах.

Какие кандидатуры рассматривались: основное