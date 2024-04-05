Ймовірно, він і справді може зайняти цю посаду. Про що у розмові з 24 Каналом відзначив член Атлантичної ради, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.
До теми Зможе впоратися з Трампом: прем'єра Нідерландів можуть закріпити за посадою генсека НАТО
"В цій ситуації, коли до липневого саміту залишається 3 місяці, переглядати і погоджувати іншу кандидатуру, окрім Рютте, після того, як її схвалили США, Лондон, Берлін і Париж – це майже нереально", – зауважив він.
Як погоджують кандидатури
Видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, пише, що країни-члени НАТО хочуть ухвалити рішення про призначення Рютте до літа 2024 року. Його вважають тим, хто зможе впоратися із Дональдом Трампом, якщо той переможе на виборах у США.
Кандидатів може розглядатися багато. Але понад два роки погоджувати кандидатуру генерального секретаря, нарешті знайти Рютте і заново починати процедуру – це залишити НАТО без секретаря,
– сказав Романюк.
Утім, виключати інших сценаріїв теж не можна, оскільки тут мовиться про політичні процеси.
Які кандидатури розглядалися: основне
- Деякі експерти припускали кандидаток-жінок. Оскільки протягом семи десятиліть очільниками Альянсу були чоловіки.
- Так, мовилося про прем'єр-міністерку Литви Інґрід Шимоніте та її естонську колегу Каю Каллас. Вони обидві займають жорстку дипломатичну лінію з Росією.
- Серед інших кандидатів звучали імена міністра оборони Великої Британі Бена Воллеса, колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса.