Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя остается тяжелой. Необходимо продолжать и наращивать поддержку Украины. Путин не должен победить. Украина должна сохранить суверенитет и независимость.

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Что мы можем сказать – что по мере того, как вероятность неприемлемого переговорного результата растет, мы должны увеличивать помощь, которую мы оказываем Украине. В настоящее время мы не видим ни желания со стороны президента Путина вести переговоры вокруг приемлемого решения по Украине. Чтобы добиться этого, нужно убедить президента Путина, что он не победит на поле боя,

– говорится в сообщении.

Чтобы этого достичь, нужно постоянно укреплять военные способности Украины. Речь идет о предоставлении военной помощи.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что это дело Украины, решать какие условия переговоров для нее приемлемы. Между тем задача НАТО – помочь Украине защитить себя.

Российские оккупанты терпят колоссальные потери в Украине. У них нет никаких шансов реализовать задуманное.