Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью госсекретаря США Энтони Блинкена для The Financial Times. Он рассказал о роли Пекина в сдерживании Кремля.

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Китай противодействовал ядерному удару Путина по Украине

По словам Блинкена, вероятность применения ядерного оружия Россией в определенный момент выросла с 5% до 15%. Однако Китай, который обычно поддерживает Москву, выступил против этой идеи.

У нас есть основания считать, что Китай вступил в конфликт с Россией и сказал не делать этого,

– отметил госсекретарь.

Блинкен также вспомнил, что Китай помогал сдерживать Кремль в ситуации, когда США получили информацию о намерении Путина разместить ядерное оружие в космосе.

К слову, Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять решение о продолжении борьбы или переговоров о мире, причем мир должен быть справедливым и долговременным.

Он отметил необходимость усиления позиций Украины на поле боя и сохранения давления на Россию, чтобы обеспечить наилучшие условия для достижения соглашения.