Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв’ю держсекретаря США Ентоні Блінкена для The Financial Times. Він розповів про роль Пекіна у стримуванні Кремля.

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Китай протидіяв ядерному удару Путіна по Україні

За словами Блінкена, ймовірність застосування ядерної зброї Росією у певний момент зросла з 5% до 15%. Однак Китай, який зазвичай підтримує Москву, виступив проти цієї ідеї.

У нас є підстави вважати, що Китай вступив у конфлікт із Росією і сказав не робити цього,

– зазначив держсекретар.

Блінкен також згадав, що Китай допомагав стримувати Кремль у ситуації, коли США отримали інформацію про намір Путіна розмістити ядерну зброю в космосі.

До слова, Ентоні Блінкен заявив, що Україна має прийняти рішення щодо продовження боротьби або переговорів про мир, причому мир повинен бути справедливим і довготривалим.

Він наголосив на необхідності посилення позицій України на полі бою та збереження тиску на Росію, щоб забезпечити найкращі умови для досягнення угоди.