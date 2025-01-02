Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, якщо Україна у своєму арсеналі матиме ракети дальністю від 1000 кілометрів, то Росія розумітиме всі загрози для власної інфраструктури. Цього буде достатньо, щоб за години чи дні знищити суттєву частку потужностей країни-агресорки.

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Чи потрібна Україні ядерна зброя

Михайло Подоляк зауважив, якщо Україна стане членом НАТО, то така політична дія партнерів дасть зрозуміти Росії, що спекуляції окупантів завершені.

З того моменту росіяни воюватимуть не з Україною, а з об'єднаною Європою.

– сказав радник голови ОПУ.

Він пояснив, що питання безпеки для України не полягає у тому, чи є ядерна зброя, бо мовиться про певні правила та обов'язки, які наша держава зобов'язалась виконувати.

Нагадаємо. 16 листопада 1994 року Верховна Рада України ухвалила закон про приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Закон набув чинності 5 грудня того ж року разом із Будапештським меморандумом.

Якщо Україна хоче бути невіддільною частиною європейської спільноти, то необхідно навчитись дотримуватись домовленостей.

"Все, що стосується ядерної зброї полягає у домовленостях. Є у нас ядерна зброя чи немає, проте це не розв'яже питання безпеки", – підкреслив Подоляк.

Що дасть Україні впевненість щодо безпеки

На думку радника голови ОПУ, є 2 компоненти, які можуть вплинути на безпеку нашої держави. Перше – мовиться про мілітарні потужності та можливість їх реалізовувати на полі бою.

Друге – це політичні рішення, які партнерам України необхідно прийняти. Вони стосуються НАТО, Європейського Союзу, об'єднаної Європи, відокремлення Росії та обмеження її участі у загальноєвропейських ставах.

Якщо війна в Україні буде правильно простимульована діями наших партнерів, зокрема завдання мілітарного та економічного ураження Росії, то у нас будуть чіткі гарантії безпеки,

– підсумував Михайло Подоляк.