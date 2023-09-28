Выступление как фронтмена музыкального ансамбля стало презентацией новой инициативы США – "музыкальная дипломатия". Кадры со своим выступлением Блинкен обнародовал в сети Х, передает 24 Канал.

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Блинкен запустил инициативу Global Music Diplomacy Initiative

Госдеп США представил инициативу культурной дипломатии под названием "Global Music Diplomacy Initiative". Положил начало и показал, как надо выступать, первым Энтони Блинкен. Он вместе с ансамблем выполнил блюзовый стандарт "Hoochie Coochie Man". К слову, эту композицию впервые исполнил в записи Мадди Уотерс в 1950-х годах.

Я не мог упустить сегодняшнюю возможность совместить музыку и дипломатию. Было приятно запустить новую инициативу "Глобальная музыкальная дипломатия",

– написал Блинкен в сети.

Выступление Блинкена: смотрите видео

Интересно, что в описании о себе в соцсети, Блинкен написал, что является гитаристом-любителем. Впрочем, это едва ли не первое его публичное появление одновременно и в роли музыканта, и в роли чиновника.

В сети выступление Блинкена с упоением оценили. По состоянию на 15:30 видео уже просмотрело более 2,2 миллиона пользователей, а также собрало тысячи предпочтений, комментариев и распространений.

Что известно о "музыкальной" инициативе США

В пресс-службе Госдеп США пояснил, что музыку хотят использовать как инструмент для продвижения мира и демократии. Целью инициативы называют "использование возможностей государственно-частного партнерства для создания музыкальной экосистемы, которая способствует развитию экономического равенства и креативной экономики, создает возможности и обеспечивает доступ к образованию".

Также, стремясь популяризировать американскую музыку и улучшить образование английского языка во всем мире, чиновники США вместе с иконами мировой музыки и лидерами искусства объединят усилия в инициативе "музыкальной дипломатии".

Более того, США запускают менторскую программу "American Music Mentorship Program". Ее внедрение позволит артистам среднего уровня приехать в США для того, чтобы налаживать связи и получать консультации специалистов по дальнейшему развитию. В одном из проектов могут участвовать и украинцы. Музыканты из Украины смогут получить помощь и опыт коллег со всего мира.

В сотрудничестве программы академических обменов Фулбрайт и Центра исполнительского искусства имени Джона Кеннеди также запускают стипендию для иностранных ученых на пересечении, заинтересованных исследовать, как различные виды искусства влияют на здоровье и благосостояние человечества.