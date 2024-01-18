Россия "переживает стратегический провал в Украине", – Блинкен мощно "разнес" Путина

Российским оккупантам не удается реализовать никакие преступные планы в Украине. Энтони Блинкен заявил, что Россия испытывает "стратегический провал".

По словам госсекретаря США, весь цивилизованный мир заинтересован, чтобы так было и дальше. Если ослабить помощь Украине, то Владимир Путин не остановится. А другие потенциальные агрессоры в разных уголках мира будут видеть это и последовать примеру диктатора.

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Если мы позволим Путину сойти с рук, если мы ослабим нашу помощь и все, что мы делаем для Украины, тогда вы откроете ящик Пандоры, и он (Путин не остановится на Украине и следующих странах,

– подчеркнул Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США предположил, что если Путину удастся реализовать какие-либо свои цели, он может захотеть напасть на одну из стран НАТО.

К слову, ранее в распоряжении Bild оказались документы, свидетельствующие, что Германия уже готовится к атаке российских сил на восточном фронте НАТО.

Что Блинкен говорит о поддержке Украины

Госсекретарь США подчеркнул, что российская агрессия против Украины продолжается. Нельзя снижать уровень поддержки.

Приоритетом является убедиться, что Украина получит дополнительное финансирование. Очень стараются реализовать это. Блинкен подчеркнул, что обе палаты имеют поддержку обеих партий. Этого результата просто необходимо добиться.