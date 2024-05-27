В "Эпицентре" в Харькове есть угроза обвала, останки погибших могут быть где угодно, – ГСЧС

Днем 25 мая россияне ударили КАБами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Разбор завалов продолжается до сих пор

Спасатели третьи сутки продолжают разбирать завалы строительного гипермаркета, который разрушила Россия. Напомним, что на момент вражеского удара в "Эпицентре" находилось около 200 человек.

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Есть угроза дальнейшего разрушения

Начальник аварийно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области Сергей Рашевский рассказал, что на сегодня соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия коварного вражеского удара. Из-за выгоревших конструкций есть угроза обвала.

Все строительные конструкции подверглись большой температуре, часть конструкций разрушена, часть демонтирована. Есть угроза дальнейшего разрушения, но мы проводим мероприятия для их усиления или демонтажа. У нас работают профессионалы, поэтому мы знаем, что мы делаем,

– утверждает он.

По его словам, наибольшая сложность работ заключается в том, что температура горения была очень высокой. Это повлекло очень большие повреждения тел людей Спасатели находят уже поврежденные фрагменты тел, остались лишь частицы твердых тканей.

Как отметил Рашевский, учитывая тот фактор, что стеллажи и все, что на них находилось, упало, а кровлю разрушило, все вышеупомянутое накрыло людей сверху. Пока точно неизвестно, в каком месте могут быть остатки погибших.

"Площадь торгового центра около 13 тысяч квадратных метров. Всю массу строительного мусора и остатков от пожара приходится разгребать вручную, потому что остатки погибших могут быть в любом месте", – добавляет чиновник.

Как продолжается разбор завалов

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что к работам по ликвидации последствий террористической атаки россиян привлечено более 300 человек и 33 единицы техники. В частности от ГСЧС работает 253 спасателя и 20 единиц пожарно-спасательной техники.

Кроме пожарных Харьковского гарнизона ГСЧС, задействованы специалисты профилактического блока ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сотрудники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, Луганского гарнизона ГСЧС и Национального университета гражданской защиты.

В то же время психологи ГСЧС оказывают помощь родным погибших. Сегодня они помогли 5 лицам. Также привлечены 40 полицейских и 13 коммунальщиков со своей техникой. Сейчас основной задачей привлеченных сил и средств является разбор завалов и поиск тел погибших.

В Харькове продолжается разбор завалов на месте трагедии / Фото ГСЧС

Отмечается, что по состоянию на 15:00 очищено ориентировочно 7450 квадратных метров территории торгового центра. Это около 55 процентов его общей площади.