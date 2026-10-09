Россия нанесла удар по гипермаркету "Эпицентр" в Чернигове: вспыхнул пожар

Ночью 9 октября российские военные нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" на территории, прилегающей к Чернигову. В результате вражеской атаки в центральной части здания вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Что известно об атаке на "Эпицентр"?

Вражеский удар был зафиксирован после 3:00 по объекту за пределами общины. Корреспондент "Суспильне" с места событий уточнила, что боеприпас попал в здание торгового центра.

Пожар возник в центральной части здания и распространился на крышу. На месте попадания работают подразделения спасателей по ликвидации пожара.

Этот торговый объект уже подвергался разрушению со стороны российских войск в начале полномасштабной войны. 28 февраля 2022 года в результате вражеского обстрела огонь охватил более 22 тысяч квадратных метров помещений.

После деблокады региона специалисты Госэкоинспекции зафиксировали попадание в воздух 17 опасных веществ и оценили экологический ущерб в более чем восемь миллионов гривен. Впоследствии здание полностью восстановили и открыли для покупателей осенью 2022 года.

Напомним, ранее мы писали что российская армия нанесла ракетный удар по Прилукам в Черниговской области.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте враг регулярно атакует на гражданские торговые центры в других приграничных областях. В частности, в Сумской и Запорожской областях. К сожалению, известно, что в результате таких атак есть погибшие и пострадавшие.