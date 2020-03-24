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      Эпицентр коронавирус возле Черновцов: как живут изолированные Колинковцы

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      Один из эпицентров коронавируса в Черновицкой области размещается в селе Колинковцы. Это в 20 километрах от областного центра. Здесь с подозрением – несколько десятков жителей. Из-за этого село живет в условиях чрезвычайной ситуации.

      По информации ТСН, на въезде в Колинковцы установили блокпосты: пускать и выпускают по крайней необходимости. Также полиция и медики меряют температуру у водителей и пассажиров машин.

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      За несколько дней изоляции в деревне раскупили медикаменты и продукты, и сейчас здесь полки – пустые.

      "Лекарств в аптеке нет, масок нет. В магазины не завезли продукты, потому что я – в больнице", – говорит сельский голова Дмитрий Мельник.

      Правда, в обладминистрации уверяют, что к Колинковцы все завозят.

      "Наши контрольно-пропускные пункты говорят, что еду поставляют. Потому что в штабе рассматривали ситуацию, что нет закрытого движения для грузов", – убеждает заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Гусак.

      Сельский голова подозревает, что больных коронавирусом здесь – значительно больше, поэтому просит тесты. Заметим, что за последние сутки в Черновицкой области в больницы доставлены десять человек с подозрением на коронавирус, пятеро из них – собственно из Колинковцев.

      "Надо проверить очень большое количество людей, чтобы определить, кто болен, а кто здоров. Мы запустили этих инфицированных, а сейчас попробуй найти всех", – заявил Мельник.

      В Колинковцах проживают 5 тысяч человек.

      Важно В Украине подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом

      Что известно о ситуации с коронавирусом в Колинковцах

      Недавно к Колинковцы из Европы вернулось много трудовых мигрантов. Именно после этого и возникла вспышка коронавируса. Местные рассказывают, что коронавирус в село завезла женщина, которая вернулась с заработков из Италии. В итоге она стала так называемым "нулевым пациентом" – заразила свою семью, включая трех внуков. А от них уже начали заражаться другие.

      Мало того, что тетя приехала и заразила родных, которые устроили гулянку по поводу ее приезда. Так она еще и по митингам бегала, активистка, блин (9 марта группа селян ездила пикетировать Черновицкую обладминистрацию, требуя определить Колинковцы центром территориальной громады – 24 канал). Нет, чтобы дома сидеть, так она ходила и разносила заразу. А таких как она – сотни на Буковине, из-за таких мор начнется, вторая Италия,
      – отметил житель села Игорь Рудик в комментарии местным СМИ.

      Из-за ситуации в селе жители находятся на самоизоляции и ходят в масках. Из дома выходят только на закупы. От всех, кто вернулся из Европы, шарахаются.

      В Колинковцах зарегистрировали 11 больных коронавирусом и еще несколько десятков – с подозрением. По словам сельского головы, это лишь верхушка айсберга. Он добавляет, что больных может быть больше, ведь многие, кто имеет повышенную температуру, не идут к врачу.

      В целом в Черновицкой области зафиксировали 38 случаев заражения коронавирусом: 24 марта Covid-19 подтвердили еще в 13 человек. К сожалению, из инфицированных одна женщина умерла, но есть и хорошие новости – один пациент выздоровел.

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      Что известно о коронавирусе на Буковине

      • Именно в Черновцах 3 марта зафиксировали первый случай заражения. К счастью, мужчина уже выздоровел.
      • После этого в городе ввели ограничения. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры. Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок "Калиновский".
      • 17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.
      • Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации.
      • 18 марта в Черновцах не ездит общественный транспорт. А улицы города ежедневно дезинфицируют.
      • С 23 марта здесь ввели обязательный масочный режим. А детям до 14 лет запретили выходить на улицу без сопровождения взрослых.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Новости Черновцов Коронавирус в Украине
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