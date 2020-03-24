Епіцентр коронавірусу біля Чернівців: як живуть ізольовані Колінківці

Один із епіцентрів коронавірусу у Чернівецькій області розміщується у селі Колінківці. Це за 20 кілометрів від обласного центру. Тут із підозрою – кілька десятків жителів. Через це село живе в умовах надзвичайної ситуації.

За інформацією ТСН, на в’їзді до Колінківців встановили блокпости: пускать і випускають за крайньої потреби. Також поліція та медики міряють температуру у водіїв і пасажирів машин.

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За кілька днів ізоляції в селі розкупили медикаменти та продукти, і наразі тут полиці – порожні.

"Ліків в аптеці немає, масок немає. В магазини не завезено продукти, бо я – в лікарні", – каже сільський голова Дмитро Мельник.

Щоправда, в обладміністрації запевняють, що до Колінківців все завозять.

"Наші контрольно-пропускні пункти кажуть, що їжу постачють. Тому що на штабі розглядали ситуацію, що немає закритого руху для вантажів", – переконує заступниця голови облдержадміністрації Наталія Гусак.

Сільський голова підозрює, що хворих на коронавірус тут – значно більше, тому просить тести. Зауважимо, що за останню добу в Чернівецькій області до лікарень доправлено десять людей із підозрою на коронавірус, п’ятеро із них – власне з Колінківців.

"Треба перевірити дуже велику кількість людей, щоб визначити, хто є хворим, а хто – здоровий. Ми запустили цих інфікованих, а зараз спробуй знайти всіх", – заявив Мельник.

У Колінківцях проживають 5 тисяч осіб.

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Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Колінківцях

Нещодавно до Колінківців з Європи повернулось багато заробітчан. Саме після цього і виник спалах коронавірусу. Місцеві розповідають, що коронавірус у село завезла жінка, що повернулася із заробітків із Італії. У підсумку вона стала так званим "нульовим пацієнтом" – заразила свою сім'ю, зокрема трьох онуків. А від них уже почали заражатися інші.

Мало того, що тітка приїхала і заразила рідних, які влаштували гульню з приводу її приїзду. Так вона ще й по мітингах бігала, активістка, блін (9 березня група селян їздила пікетувати Чернівецьку обладміністрацію, вимагаючи визначити Колінківці центром територіальної громади – 24 канал). Ні, щоб удома сидіти, так вона ходила і заразу розносила. А таких як вона – сотні на Буковині, через таких мор почнеться, друга Італія,

– зазначив житель села Ігор Рудик у коментарі місцевим ЗМІ.

Через ситуацію у селі жителі перебувають на самоізоляції та ходять у масках. З дому лише виходять на закупи. Усіх, хто повернувся з Європи, жахаються.

У Колінківцях зареєстрували 11 хворих на коронавірус і ще кілька десятків – із підозрою. За словами сільського голови, це лише верхівка айсбергу. Він додає, що хворих може бути більше, адже багато, хто має підвищену температуру, не йде до лікаря.

Загалом у Чернівецькій області зафіксували 38 випадків зараження коронавірусом: 24 березня Covid-19 підтвердили ще у 13 людей. На жаль, з інфікованих одна жінка померла, але є і хороші новини – один пацієнт одужав.

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Що відомо про коронавірус на Буковині

Саме у Чернівцях 3 березня зафіксували перший випадок зараження . На щастя, чоловік вже одужав.

. На щастя, чоловік вже одужав. Після цього у місті запроважили обмеження. Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри. Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".

Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри. Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський". 17 березня у Чернівцях померла жінка, в якої напередодні виявили коронавірус.

Кабмін своїм рішенням 16 березня ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації.

Від 18 березня у Чернівцях не їздить громадський транспорт. А вулиці міста щодня дезінфікують.

З 23 березня тут запровадили обов’язковий масковий режим. А дітям до 14 років заборонили виходити надвір без супроводу дорослих.



Які обмеження діють в Україні під час карантину / інфографіка 24 каналу